Noël Le Graët: justiça arquiva acusação de assédio sexual contra ex-presidente da Federação Francesa

A acusação de assédio sexual contra o ex-presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, foi desconsiderada, informou no domingo o advogado dele à AFP.

Le Graët renunciou em fevereiro de 2023 como presidente da FFF após 11 anos no cargo, em decorrência de um relatório encomendado pelo Ministério do Esporte, que apontava que seu comportamento era "incompatível" com sua função e com "a exigência de exemplaridade" do posto, em um contexto de acusações de assédio sexual.

Na época, a Promotoria de Paris abriu uma investigação por assédio moral e sexual, que agora foi arquivada.

Uma fonte afirmou que o processo foi encerrado em 17 de outubro porque as ofensas eram insuficientemente graves.

O advogado de Le Graët, Thierry Marembert, confirmou a informação.

"Saúdo essa decisão que reconhece a integridade do meu cliente. A investigação criminal detalhada pôde verificar que nenhuma das acusações feitas precipitadamente contra ele tinha fundamento." "É um grande alívio. Ainda há um pouco de raiva dentro de mim", declarou Le Graët, de 82 anos, ao jornal Le Monde. "Ainda não estou na fase do perdão, mas estou feliz de sair desse caso de cabeça erguida e de recuperar um pouco da minha honra."

Enquanto isso, um processo por difamação movido por Le Graët contra a então ministra do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, por supostamente "mentir" sobre o relatório, continuará seu curso e terá uma audiência nos dias 3 e 4 de dezembro. (Com AFP).

Entenda o caso

Noël Le Graët foi afastado da FFF em janeiro de 2023. Le Graët, de 81 anos, foi acusado pela agente esportiva Sonia Souid, de 37, de conduta imprópria. Em entrevista ao mesmo jornal francês, a empresária contou que tentou construir uma relação profissional para a promoção do futebol feminino no país entre 2013 e 2017, mas o dirigente apenas fazia investidas de cunho sexual nas conversas. Segundo Souid, Le Graët deixava mensagens indesejadas durante a madrugada convidando-a para encontros.

A empresária revelou que Le Graët mandava mensagens falando que "estava com saudades" e, apesar de nunca ter mencionado explicitamente, deixou claro que ela deveria dormir com ele para conseguir ser ouvida. "Ele nunca me viu como uma agente, mas sim como um doce", afirmou Souid, que pensou em encerrar a carreira.

A Federação Francesa já vinha sendo investigada a pedido da ministra do Esporte da França, Amélie Oudea-Castera, desde setembro do ano passado. Naquela ocasião, uma reportagem da revista "So Foot" publicou várias denúncias de assédio de funcionárias contra Le Graët, a maioria feita por mensagens.

