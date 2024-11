A- A+

DESTAQUE Com Eurocopa, troféu Kopa e 5 recordes, Lamine Yamal chega à 'idade de estreia' de Messi no Barça Atacante é tido como jogador de futebol espanhol mais valioso de todos os tempos

O espanhol Lamine Yamal completa nesta segunda-feira 6.324 dias de vida — o mesmo que Lionel Messi tinha quando estreou pelo time principal do Barcelona. O astro argentino entrou em campo contra o Espanyol, em outubro de 2004, no que seria o início da carreira mais vitoriosa do futebol. Os números da joia espanhola permitem sonhar com uma trajetória futura tão relevante quanto.

O jornal Mundo Deportivo destaca que Yamal estreou pela equipe A do Barcelona em abril de 2023, contra o Real Bétis, quanto tinha apenas 15 anos, 9 meses e 16 dias. Tornou-se, na ocasião, o jogador mais jovem do século XXI a disputar uma partida pelos culés. E, desde então, conquistou a Eurocopa com a Espanha; levou o troféu Kopa na premiação da Bola de Ouro; e bateu ao menos 5 recordes:

Jogador de futebol mais jovem a marcar pelo Barça (16 anos e 87 dias);

Mais jovem goleador de La Liga (16 anos e 87 dias);

Mais jovem goleador da Copa do Rei (16 anos e 195 dias);

Mais jovem goleador da Supertaça da Espanha (16 anos e 182 dias);

Artilheiro mais jovem (17 anos e 105 dias) nos duelos contra o Real Madrid.

Messi e Yamal: os destaques de Argentina e Espanha - Foto: AFP

Após uma temporada de sucesso individualmente e coroada com a conquista do Euro 2024 com a Espanha, Yamal já é considerado o jogador de futebol espanhol mais valioso de todos os tempos.

Conheça o Paris FC, clube da capital francesa que pode ser comprado por dono da LVMH em parceria com a Red Bull

Segundo o Transfermarkt, Yamal tem um valor de mercado atual de 150 milhões de euros — cerca de R$ 925 milhões. Ele superou 100 milhões de Pedri, e do meia do Rodri, do Manchester City.

Com essa avaliação do portal, quando analisados os valores de mercado de todos os jogadores da história do Barcelona, os 150 milhões do jovem são apenas superados pelos 170 de Lionel Messi, fazendo dele o segundo mais valioso da história do Barcelona. Yamal ainda fica à frente de Coutinho (140), Griezmann (130) e Dembelé (120).

Na temporada atual, o atacante tem contabiliza cinco gols em 11 jogos disputados. Com tamanho destaque, nesta quinta-feira, foi anunciado que ele utilizará a camisa 10 da seleção espanhola pela primeira vez. Com a lesão de Dani Olmo, a joia de La Masia herdou a camisa 10 na seleção espanhola.

