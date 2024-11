A- A+

FÓRMULA 1 F1 'na moda': Sem Hamilton, Mercedes contrata executivo para vestir pilotos com luxo e evitar gafes Novo funcionário ficará responsável por escolher roupas de Russell e Antonelli para ocasiões pessoais e eventos

Em meio à disputa por velocidade recorde e projetos aerodinâmicos, a Fórmula 1 tem apostado cada vez mais também na moda para aumentar a visibilidade mundial do esporte. As escuderias se aproveitam da infusão de dinheiro de patrocinadores do segmento, que tem se revelado uma vantagem estratégica de atração do público para a modalidade.



De olho nessa tendência, a Mercedes-AMG Petronas abriu processo seletivo para contratar um "executivo de vestuário dos pilotos", que ficará ligado às operações de marketing a partir de 2025.

A oferta da vaga chega num momento em que a Mercedes se despede do heptacampeão Lewis Hamilton, de malas prontas para defender a Ferrari na próxima temporada. Além do desempenho nas pistas, o britânico é conhecido por gostar de moda e esbanjar estilo por onde passa e nas redes sociais — embaixador da Dior Men, ele será copresidente do próximo Met Gala.

A contratação do novo executivo foi destaque na Fortune. Segundo a publicação, o funcionário será responsável por encomendar e montar o guarda-roupa de George Russell e Kimi Antonelli para ocasiões pessoais, situações fitness, viagens e eventos de marketing.



A partir de 2025, a Mercedes encerrará a parceria de sete anos com a Tommy Hilfiger e passará a receber uniformes da Adidas. Uma das atribuições do "executivo de vestuário" será garantir que os pilotos não utilizem roupas de marcas concorrentes.

A criação da vaga reflete a importância cada vez maior da moda nas receitas da F1, que arrecadou cerca de US$ 30 bilhões com patrocínios nos últimos 15 anos, segundo a Fortune.

"Com a F1 se tornando mais popular em todo o mundo, mas particularmente nos EUA, também acho que o mundo da moda percebeu o potencial que o esporte tem de atingir públicos globais", destacou Hamilton ao Business of Fashion, em 2023.

Na mira das grifes, a Fórmula 1 anunciou um acordo de patrocínio de 10 anos com o império global de luxo LVMH. O acerto foi estimado em US$ 1 bilhão e prevê a substituição da marca Rolex pela dos relógios TAG Heuer nas imagens promocionais da modalidade. As marcas Louis Vuitton e Moët Hennessy também serão expostas ao longo da temporada.

