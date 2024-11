Verstappen reclama de asfalto e diz que viveu 'montanha-russa' neste domingo em SP

A- A+

Max Verstappen viveu fortes emoções neste domingo no GP de São Paulo de Fórmula 1. Após um treino classificatório desastroso, no início do dia, o piloto da Red Bull esbanjou talento para se recuperar e vencer a corrida no Autódromo de Interlagos.

Ao fim da disputa, o holandês classificou seu dia de "montanha-russa" e reclamou do novo asfalto do traçado paulistano.



"Minhas emoções hoje foram uma montanha-russa. No treino, eu fui muito azarado com aquela bandeira vermelha e começando do 17º lugar no grid. Sabia que seria uma corrida muito difícil", comentou Verstappen, que começara o fim de semana sofrendo uma punição da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).



A Red Bull do tricampeão mundial contou com um motor novo neste fim de semana, fazendo o piloto superar o número de unidades de potência permitidos pelo regulamento. Assim, ele perdeu cinco posições no grid de largada.



Sua situação ficou mais complicada no início deste domingo ao demorar para engrenar no treino classificatório. Longe de empolgar, ele foi eliminado no Q2, a segunda sessão, sem entrar na briga pela pole position.

Justamente quando ele pretendia tentar uma volta mais rápida uma bandeira vermelha antecipou o fim do Q2, sacramentando a 12ª posição no grid. Com a punição, partiu em 17º.





Verstappen, contudo, compensou o "azar" com uma performance incrível na corrida. Empilhando diversas ultrapassagens, já era o segundo colocado na tumultuada prova, marcada por chuva forte, interrupções e derrapagens.



O piloto holandês atribuiu os deslizes dos pilotos ao asfalto novo de Interlagos. "Foi muito difícil fazer ultrapassagens com o novo asfalto. É apenas uma linha que você pode pegar (trilho), mas eu sabia que tinha que ir em frente. Apenas tentei equilibrar tudo e eu tinha confiança nos freios também - isso ajuda. A primeira curva (S do Senna) é sempre uma ótima curva para ultrapassar. Espero que a torcida tenha gostado!".



O holandês não escondeu a alegria durante as entrevistas pós-corrida. Não por acaso. Ele encerrou um jejum de 10 etapas sem vitória na temporada.

Bem-humorado, Verstappen disse estar feliz por ter conquistado o triunfo numa grande corrida de recuperação diante da família da namorada, a brasileira Kelly Piquet, filha do tricampeão mundial Nelson Piquet. "É uma motivação a mais."



O holandês também afirmou que o seu português "ainda é muito ruim". "Pretendo fazer umas lições quando eu parar de correr", afirmou, entre risos.

