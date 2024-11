Novorizontino é surpreendido pelo Operário-PR e vê acesso à Série A ser adiado

A- A+

O Novorizontino viu seu sonho de conquistar o acesso à Série A ser adiado neste sábado (9), após perder por 1x0 para o Operário-PR, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do time paranaense, que teve uma atuação eficiente no segundo tempo, foi marcado por Nathan aos 40 minutos, frustrando a equipe paulista, que não conseguiu repetir o bom desempenho das rodadas anteriores.

Apesar da derrota, o Novorizontino segue em uma situação confortável na tabela, com 63 pontos, e depende apenas de suas próprias forças para garantir o acesso à elite do futebol brasileiro. Já o Operário, com a segunda vitória consecutiva, chega aos 56 pontos e mantém vivas suas chances de subir, estando a apenas três pontos do quarto colocado Sport, que entra em campo neste domingo contra a Chapecoense, em Recife (PE).

O jogo começou com o Operário-PR aproveitando o nervosismo do Novorizontino, que sentia o peso da decisão. Com um bom toque de bola e um ritmo intenso, a equipe visitante foi mais incisiva no início, criando duas boas chances para abrir o placar, com Rodrigo Rodrigues e Vinicius Diniz, mas parando nas intervenções de Jordi.

Aos 20 minutos, o Novorizontino equilibraria a partida, avançando ao ataque e criando uma oportunidade clara de gol. Em um escanteio pela direita, Geovane desviou na primeira trave e Neto Pessoa, com um chute forte, viu o goleiro Rafael Santos brilhar com uma grande defesa.

Apesar da reação do time da casa, o Operário manteve sua postura ofensiva, e o jogo se manteve aberto, com Jordi tendo que fazer importantes defesas para evitar o gol adversário.

No fim do primeiro tempo, o Novorizontino teve uma boa oportunidade de marcar: Igor Formiga aproveitou um erro de saída de bola do Operário, avançou pela direita e cruzou para Lucas Cardoso, que cabeceou para fora, perdendo uma grande chance de colocar o time paulista em vantagem.

O segundo tempo começou com o Novorizontino pressionando, impondo velocidade e criando oportunidades, mas pecando nas finalizações. Rodolfo, em especial, teve duas boas chances, mas não conseguiu converter. Após esse ímpeto inicial, o time da casa perdeu ritmo e encontrou dificuldades para furar a marcação adversária, que se postou de forma mais defensiva

Aos 40 minutos, no entanto, o Operário aproveitou um contra-ataque rápido e, com um chute certeiro de Nathan de fora da área, garantiu a vitória e manteve suas esperanças de acesso.

Com a derrota, o Novorizontino segue firme na luta pelo acesso, mas precisará de uma vitória na próxima rodada para não depender de outros resultados. O time paulista volta a campo no próximo sábado (16), às 17h, contra o Paysandu, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Já na última rodada, no dia 24, o Novorizontino encerra sua participação contra o Goiás, em Goiânia.

O Operário, por sua vez, tem o Mirassol como adversário na próxima rodada, no sábado (16), às 17h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Na última rodada, o time paranaense encara o CRB no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA



NOVORIZONTINO 0x1 OPERÁRIO-PR



NOVORIZONTINO - Jordi; Rafael Donato, Luisão e Patrick; Igor Formiga (Rodrigo Soares), Eduardo (Dudu), Geovane (Marlon) e Reverson; Pablo Dyego (Fabricio Daniel), Neto Pessoa e Lucas Cardoso (Rodolfo). Técnico: Eduardo Baptista.



OPERÁRIO-PR - Rafael Santos; Thales Oleques, Joseph (Guilherme Borech), Willian Machado e Pará; Rodrigo Lindoso (Jacy), Vinícius Diniz e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Nathan Fogaça), Ronaldo (Daniel) e Ronald (Filipe Claudino). Técnico: Rafael Guanaes.



GOL - Nathan, aos 40 minutos do segundo tempo



CARTÕES AMARELOS - Reverson (Novorizontino); Daniel Lima e Rafael Santos (Operário-PR).



ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

