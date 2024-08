A- A+

JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas 2024: Ana Patrícia e Duda vencem dupla da Letônia e avançam à semifinal no vôlei de praia Brasileiras venceram a partida por 2 sets a 0 e seguem com 100% de aproveitamento em Paris

O Brasil está na semifinal do vôlei de praia feminino das Olimpíadas de Paris 2024. Em uma partida emocionante, a dupla brasileira formada por Ana Patrícia e Duda venceram as letãs Tina e Anastasija por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/10.

O primeiro set foi marcado por uma virada emocionante. A dupla da Letônia chegou a abrir 6 a 0 de vantagem, mas as brasileiras buscaram ponto a ponto para vencer a primeira etapa.

No segundo set, o cenário foi diferente. As brasileiras assumiram o protagonismo do jogo, chegando a abrir 4 a 1 no início e vencendo sem sustos por 21/10.

Com a vitória, Ana Patrícia e Duda seguem com 100% de aproveitamento em Paris, vencendo todos os jogos por 2 sets a 0.

Com as eliminações das duplas Carol/Bárbara, André/George e Evandro/Arthur, as brasileiras são as únicas representantes na modalidade.

Na semifinal, a dupla do Brasil irá enfrentar Del Solar e Clancy, da Austrália, nesta quinta-feira (8).

