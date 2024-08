A- A+

Olimpíadas 2024 Olimpíadas 2024: três brasileiros avançam à final do skate park masculino Pedro Barros, Luigi Cini e Augusto Akio são os candidatos à medalha da disputa

O Brasil terá três representantes na final do skate park masculino: Pedro Barros, Luigi Cini e Augusto Akio "Japinha" garantiram a tripla classificação e lutarão por uma medalha para o país, nas Olimpíadas de Paris.

Pedro Barros foi o melhor brasileiro colocado com a nota de 89.24, na sexta colocação. Luigi Cini veio logo em seguida com a pontuação de 89.10. E por último, Augusto Akio garantiu a última vaga com um 88.98.

A melhor nota da classificatória foi obtida pelo australiano Keegan Palmer, com um incrível 93.78.

Os brasileiros voltam à disputa, agora por uma medalha, ainda nesta quarta-feira (7), a partir das 12h30.

Como chegam os brasileiros?

Pedro Souza é nono colocado no ranking do skate park. O skatista é seis vezes medalhista de ouro nos X Games, duas vezes medalhista de prata no skate park e também foi prata na modalidade nas Olimpíadas de Tóquio.

Luigi Cini é o oitavo colocado do ranking e é o vice-campeão mundial da modalidade.

Já Augusto Akio "Japinha" é o melhor brasileiro colocado no ranking na sexta colocação. O skatista foi prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, além de ter sido o o melhor brasileiro nas finais do Pré-Olímpico, em Budapeste.

