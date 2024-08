Olimpíadas: Ana Patrícia e Duda vencem dupla italiana no vôlei de praia em Paris

A- A+

A dupla formada por Ana Patrícia e Duda venceu mais uma disputa no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris na tarde desta quinta-feira (1). As brasileiras superaram as italianas Gottardi e Menegatti por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/10.

Com a vitória, Ana e Duda finalizam a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

FIM DE JOGO!



DUDA/ANA PATRÍCIA 2x0 GOTTARDI/MENEGATTI

(21x17, 21x10)

Jogos Olímpicos | Feminino pic.twitter.com/RVhHpRYlm8 — Portal Vôlei Brasil (@portal_volei) August 1, 2024

O confronto foi válido pela terceira rodada da fase de grupos. As brasileiras já haviam avançado às oitavas de final antecipadamente, com a vitória diante da dupla espanhola formada por Liliana e Paula na última terça-feira (30).

Mais informações em instantes.

Veja também

Olimpíadas Como está o quadro de medalhas dos Jogos de Paris 2024? Confira classificação e veja posição do Brasil