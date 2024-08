A- A+

Olimpíadas Olimpíadas: Brasil fica em sétimo no 4x200m da natação Quarteto formado por Mafê Costa, Stephanie Balduccini, Maria Paula Heitmann e Gabrielle Roncatto não atingiu pódio, mas teve integrante quebrando o recorde sul-americano

O quarteto brasileiro do revezamento 4x200m feminino, formado por Mafê Costa, Stephanie Balduccini, Maria Paula Heitmann e Gabrielle Roncatto, ficou na sétima posição nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O ouro foi da Austrália, seguido dos Estados Unidos, com a prata, e a China, com o bronze.

Mafê, inclusive, conseguiu bater o recorde sul-americano da prova individual dos 200m livre, com a marca de 1min56s06. O Brasil ainda não levou medalhas na natação na Olimpíada de Paris.

