A- A+

PARIS-2024 Olimpíadas: revista projeta 22 medalhas para o Brasil em Paris-2024; saiba quais Sports Illustrated, no entanto, cometeu uma gafe: apontou pódio para atleta do boxe que sequer irá aos Jogos

A Sports Illustrated divulgou a sua tradicional projeção de medalhas olímpicas, às vésperas do início dos Jogos de Paris, cuja cerimônia de abertura será na próxima sexta-feira (26).

A revista prevê 22 pódios para o Time Brasil, sendo cinco ouros, oito pratas e nove bronzes [confira a lista completa no final do texto].

A projeção, caso se concretize, representaria uma medalha a mais em relação a Tóquio-2020, quando os atletas do Brasil subiram ao pódio 21 vezes.

Esse total seria também a terceira quebra seguida de recorde no acumulado de quadro de medalhas do Time Brasil: na Rio-2016 foram 19 pódios.

O número de ouros, no entanto, seria menor: de sete obtidos em Tóquio para cinco em Paris.

Os favoritos ao ouro citados pela Sports Illustrated são Beatriz Ferreira (boxe), Rayssa Leal (skate), Gabriel Medina (surfe), Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia) e Seleção Masculina de Vôlei.

Uma das medalhas de bronze projetadas pela revista, no entanto, é para Beatriz Soares, do boxe, que não irá disputar as Olimpíadas de Paris.

Medalhas dos Jogos de Paris têm fragmentos da Torre Eiffel | Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

Quatro medalhas para Rebeca Andrade

A Sports Illustrated também apontou um total de quatro medalhas para Rebeca Andrade, sendo três de prata — no individual geral, trave e salto — e um bronze no solo.

Essas conquistas levariam Rebeca Andrade ao posto de atleta brasileira com mais medalhas do Brasil na história dos Jogos Olímpicos, com seis no total. Em Tóquio, a ginasta foi ouro no salto e prata no individual geral.

Atualmente, os maiores medalhistas brasileiros são Robert Scheidt (cinco medalhas: dois ouros, duas pratas e um bronze) e Torben Grael (cinco medalhas: dois ouros, uma prata e dois bronzes), ambos da vela.

Rebeca Andrade conquista ouro em Tóquio | Foto: Jeff Pachoud/AFP

Confira as apostas de medalhas para o Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024 feitas pela Sports Illustrated

Ouro (5)

- Beatriz Ferreira (boxe feminino, até 60 kg);

- Rayssa Leal (skate street feminino);

- Gabriel Medina (surfe);

- Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia);

- Seleção Masculina de Vôlei.

Prata (8)

- Marcus D´Almeida (tiro com arco);

- Wanderley Pereira (boxe masculino, até 80 kg);

- Rebeca Andrade (ginástica artística: individual geral, trave e salto);

- Martine Grael e Kahena Kunz (vela, classe skiff);

- Ana Marcela Cunha (maratona aquática);

- Seleção Feminina de Vôlei.

Bronze (9)

- Keno Marley (boxe, até 92 kg);

- Beatriz Soares (boxe, até 66 kg);*

- Equipe brasileira feminina de Ginástica Artística;

- Rebeca Andrade (ginástica artística solo);

- Augusto Akio (skate park marsculino);

- Tatiana Weston-Webb (surfe);

- Caroline Santos (taekwondo, até 67 kg);

- Alison dos Santos (atletismo; 400m com barreiras).

* Beatriz Soares não irá disputar a Olimpíada de Paris

Veja também

Adeus Andy Murray, lenda do tênis e bicampeão olímpico, anuncia aposentadoria em Paris