Quem é Nicolas Prattes e por que o ator da Globo vai participar das Olimpíadas de Paris

O ator Nicolas Prattes anunciou neste domingo (21) que estará nas Olimpíadas de Paris.

O ator, que tem passagens pela Globo, irá participar da primeira maratona olímpica para atletas amadores.

"Vou correr a Maratona Olímpica de Paris 2024. Nem sei o que dizer, só quero curtir esse momento, celebrar a vida e viver esse Sonho", disse o atleta em sua rede social.

Quem é Nicolas Prattes

Nicolas Prattes é um ator de 27 anos, filho da atriz Giselle Prattes e de Felipe Pires, e atual namorado da apresentadora Sabrina Sato.

Nicolas estreou na televisão em 2000, na novela da Globo "Terra Nostra", quando ainda tinha três anos. O ator voltou às telas da emissora em 2015, onde participou de novelas como Malhação, Rock Story e Fuzuê.

Praticante de esportes desde pequeno, como natação, jiu-jitsu, surfe e boxe, Nicolas se tornou atleta em 2014, quando passou a disputar corridas de rua no Rio de Janeiro, colecionando o 3º lugar em corridas de 10km e em uma prova de triathlon.

Por que Nicolas estará nas Olimpíadas

Nicolas correrá na Maratona Para Todos, que acontece no dia 10 de agosto, às 21h, e percorrerá da Prefeitura de Paris até Versalhes.

Ao todo, 20 mil atletas participam da prova, que terá as distâncias de 10km e de 42km - categoria de Prattes. 195 atletas representam o Brasil na prova.

A seleção de corredores para a maratona acontece desde 2019. As vagas foram preenchidas por pessoas que aderiram ao projeto cumprindo treinos e desafios propostos no aplicativo e site oficial do programa.

Um sorteio definiu os atletas amadores de 110 países, de 16 a 95 anos, igualmente divididos entre homens e mulheres.

