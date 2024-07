Haas anuncia contratação de Oliver Bearman, jovem britânico de 19 anos, para temporada 2025 da F1

A equipe Haas confirmou, nesta quinta-feira (3), a contratação do jovem piloto Oliver Bearman, de apenas 19 anos, para a temporada 2025 da Fórmula 1.

O britânico é o primeiro titular garantido na equipe americana para o próximo campeonato após assinar contrato de "longo prazo".

Bearman vai ocupar o assento que é atualmente do alemão Nico Hülkenberg, que já anunciou sua transferência para a Kick Sauber em 2025 - o time suíço será incorporado pela Audi em 2026, por ocasião das mudanças nos motores dos carros da F-1.

O dinamarquês Kevin Magnussen ainda não definiu o seu futuro na Haas.

Contracts and Content Capturing the day Ollie went from F2 to F1



Head to the link in our bio to watch in full on YouTube #HaasF1 | @OllieBearman pic.twitter.com/UOztxQkUZP — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 4, 2024