Os 9 principais títulos da Seleção Brasileira Masculina

O Brasil é reconhecido como “País do Futebol” muito por conta dos principais títulos da seleção brasileira masculina. Ao longo de quase 110 anos desde a primeira partida, a seleção “Canarinho” coleciona conquistas que consolidam sua posição no panteão do futebol mundial.

A Copa do Mundo é o torneio mais prestigiado do futebol mundial, para jogadores, torcedores e clientes de site de apostas. E a Seleção Brasileira é a única a ter participado de todas as edições desde 1930 e também a maior campeã, com cinco conquistas.

Porém, a história da seleção masculina não se resume apenas às Copas do Mundo e conta também com Copa América, Copa das Confederações e medalhas olímpicas. Neste texto, vamos listar nove títulos que marcam a gloriosa trajetória da equipe brasileira.

1958: A primeira Copa do Mundo

A primeira vitória do Brasil em Copas do Mundo ocorreu na Suécia, em 1958. Pelé, Garrincha e Didi, encantaram o mundo com um futebol ofensivo e de habilidade inigualável.

A final contra a anfitriã Suécia terminou com um avassalador 5 a 2, com Pelé, então com apenas 17 anos, marcando dois gols e começando a escrever seu nome na história do futebol.

1962: O bicampeonato

A edição seguinte, em 1962 no Chile, consolidou o Brasil como uma potência. Mesmo sem Pelé, que se machucou no segundo jogo, a equipe, liderada por Garrincha, mostrou muito talento e garra. Na final, o Brasil venceu a Tchecoslováquia por 3 a 1, tornando-se bicampeão mundial.

1970: A consagração do tri

O tricampeonato mundial veio no México, em 1970, com um time que é considerado por muitos como o mais espetacular de todos os tempos: Félix; Carlos Alberto Torres, Brito, Piazza e Everaldo; Clodoaldo e Gérson; Rivellino, Jairzinho, Tostão e Pelé.

Na final, a Seleção derrotou a Itália por 4 a 1. Por ser o primeiro tricampeão mundial da história das Copas, o Brasil ficou em definitivo com a Taça Jules Rimet.

1989: Fim do jejum na Copa América

O Brasil tem uma rica história como campeão da Copa América, o torneio de seleções mais antigo do mundo. Ao todo são 9 conquistas brasileiras na competição.

Em 1989, sendo o anfitrião do torneio, o Brasil voltou a vencer após 40 anos. A equipe liderada por Bebeto e Romário pôs fim ao jejum ao superar o Uruguai por 1 a 0 no Maracanã, diante de mais de 132 mil torcedores.

1994: O retorno ao topo

Após 24 anos sem conquistas mundiais, o Brasil voltou a erguer a Copa em 1994, nos Estados Unidos. De novo com Romário e Bebeto, a Seleção venceu a Itália. Foi a primeira vez que uma Copa do Mundo foi decidida nos pênaltis.

1997: O desabafo de Zagallo

O Brasil foi dominante na Copa América na década de 1990, vencendo as edições de 1997 e 1999. Em 1997, na Bolívia, a Seleção derrotou os anfitriões por 3 a 1 na final.

A conquista ficou marcada pela entrevista icônica do técnico Zagallo após o apito final: “Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir! É com a crítica que se vence e não com a safadeza de alguns que queriam me derrubar de qualquer maneira”.

2002: O Penta

Em 2002, na Coreia do Sul e Japão, o Brasil alcançou o pentacampeonato. Com uma equipe estrelada por Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, a Seleção venceu todos os jogos no torneio. Na final, Ronaldo brilhou, marcando dois gols na vitória por 2 a 0 contra a Alemanha.

2013: A quarta Copa das Confederações

A Copa das Confederações foi um torneio que antecedia a Copa do Mundo, servindo como “teste” para o País Sede. E também faz parte da coletânea de principais títulos da seleção brasileira masculina. O Brasil venceu o torneio quatro vezes: 1997, 2005, 2009 e 2013, também sendo o maior campeão.

A conquista de 2013 foi em casa, um ano antes da Copa do Mundo. A seleção venceu a Espanha, então campeã mundial, por 3 a 0, em uma das melhores atuações do time comandado por Felipão e deixando o país animado com a Copa no ano seguinte. Os gols na decisão foram marcados por Fred e Neymar.

2016: O Ouro Inédito no Rio de Janeiro

Em 2016, durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, a Seleção Brasileira de Futebol Masculino conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica.

Jogando no icônico Maracanã, o Brasil superou a Alemanha na final, vencendo nos pênaltis após um empate de 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Neymar marcou o gol brasileiro no tempo regulamentar e converteu o pênalti decisivo.

Mesmo não sendo disputado pelo time principal (a Olimpíada é uma competição Sub-23), o ouro olímpico sempre foi considerado o único título que faltava à lista de principais títulos da seleção brasileira masculina.

