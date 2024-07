Pai de família e pedreiro desempregado; saiba quem era torcedor argentino que morreu no Obelisco

A- A+

Antes da final da Copa América, na noite do último domingo, um argentino de 29 anos subiu na letra "A" do Jardim Vertical, atração turística no centro de Buenos Aires, começou a pular e morreu instantaneamente ao despencar no vazio.



O incidente aconteceu durante a concentração de torcedores durante a partida entre Argentina e Colômbia, na ansiedade para celebrar um possível título.

O homem que morreu era Alan Nahuel Frete, de 30 anos de idade e natural da cidade de Florencio Varela, uma província de Buenos Aires.

Frete morava em Claypole, outra província da capital argentina e foi até o Obelisco para acompanhar a final da Copa América.

No entanto, antes mesmo da bola rolar em Miami, Alan, que tinha sido alertado a descer pelos bombeiros presentes no local, ignorou os pedidos, escorregou, caiu e morreu na hora.

"Eu vi quando o homem caiu. Ele subiu nas letras, desabou pelo lado e caiu. Subiu sozinho. Pediram a ele várias vezes para descer, mas ele estava muito animado. Ele caiu de frente no chão. Não posso dizer se ele estava alcoolizado. Ouvi os gritos da família e dos amigos, das pessoas ao redor. Um grande grupo de torcedores ficou chocado ao ver o que aconteceu. Foi algo muito forte", relatou uma testemunha do incidente.

De acordo com o jornal argentino 'Clarín', Alan Nahuel era pedreiro, tinha um filho e trabalhou em uma construtora até meados de 2023. Atualmente, estava desempregado e ganhava a vida fazendo trabalhos esporádicos - o famoso bico.

O local em que Alan subiu e acabou escorregando já tinha sido 'alvo' de outros indivíduos nas comemorações do título da Copa do Mundo de 2022 pelos argentinos.

Naquela época, a estrutura de ferro que sustenta a vegetação ficou exposta e teve que ser reparada pelo Governo de Buenos Aires.

O Jardim Vertical foi inaugurado em março de 2016 pelo Ministério do Meio Ambiente e Espaço Público de Buenos Aires na Plaza de la República, em frente ao Obelisco, como parte das atividades da "Hora do Planeta", iniciativa mundial que propõe apagar as luzes por uma hora para proteger o planeta.

É uma estrutura que forma as iniciais da cidade (BA), composta por cerca de 6.300 plantas de 23 espécies diferentes, com 13,27 metros de largura por 6,50 metros de altura e uma superfície total de 189,3 metros quadrados.

Veja também

FUTEBOL Alerta ligado: problemas na Copa América expõem necessidade de ajustes para o Mundial de 2026