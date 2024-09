A- A+

BRASILEIRÃO Palmeiras x Atlético-MG e Botafogo x Grêmio: veja onde assistir ao vivo aos jogos da Série A Rodada 28 do Brasileirão se inicia neste sábado (28), às 18h30

Palmeiras x Atlético-MG e Botafogo x Grêmio abrem a 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (28), a partir das 18h30 (horário de Brasília).

No estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Porco entra em campo contra o Galo na caça ao líder Botafogo. O Alviverde emplacou cinco vitórias consecutivas e está na vice-liderança do Brasileirão, com 53 pontos.

O Verdão não terá o Allianz Parque à disposição devido a um evento musical que acontece no domingo (29).

Em situação oposta, o Atlético-MG ocupa a 9ª colocação, com 36 pontos, e precisa vencer para quebrar a sequência de dois jogos sem vitórias. Com a Copa Libertadores e a Copa do Brasil no calendário, é provável que o Galo poupe os titulares para enfrentar o Palmeiras nesta rodada.

Onde assistir Palmeiras x Atlético-MG ao vivo?

A transmissão do duelo entre Palmeiras e Atlético-MG será feita pelo Premiere.

Às 21h, o estádio Mané Garrincha, em Brasília, será palco do confronto entre Botafogo e Grêmio. Devido às enchentes do Rio Grande do Sul, os clubes acordaram em disputar os jogos em campos neutros.

Em duelo de opostos, o Glorioso, líder do Brasileirão com 56 pontos, buscará a vitória para se consolidar na liderança, enquanto o Tricolor, com 31 pontos, segue na luta para ficar distante da zona de rebaixamento.

O time carioca vem de uma sequência de nove jogos sem derrota, e chega confiante após a classificação para a semifinal da Copa Libertadores, enquanto o Grêmio oscila no campeonato e não consegue emplacar uma boa sequência de triunfos.

Onde assistir Botafogo x Grêmio ao vivo?

O confronto entre Botafogo e Grêmio terá transmissão do SporTV e Premiere.



