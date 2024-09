A- A+

Torneio Taça dos Povos Indígenas define grupos para a sua primeira edição; conheça as equipes Evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro, conta com representantes de 12 etnias e abertura do presidente Ednaldo Rodrigues

A primeira Taça dos Povos Indígenas teve a sua largada na última quinta-feira (26), com o sorteio dos grupos para a etapa do Centro-Oeste, em evento realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, estiveram presentes na cerimônia, acompanharam as apresentações das etnias indígenas e a introdução de suas equipes.

Os 12 times que disputarão a primeira etapa, que começará no dia 26 de novembro, receberam seus mantos para o torneio e descobriram as suas chaves.

“Carrego no sangue, com muito orgulho, esta ancestralidade. A Taça dos Povos Indígenas é uma grande oportunidade para reafirmar esta identidade e promover, por meio do futebol, o resgate e a celebração da força de nossa cultura", iniciou Ednaldo.

"E mais que uma simples competição esportiva, representa a luta por um futuro de dignidade, respeito e inclusão. A CBF quer e vai estar ao lado disso, assumindo a sua responsabilidade de pensar o futebol muito além das quatro linhas e muito além do futebol profissional", completou o mandatário da CBF.

A apresentação do sorteio foi realizada pelos artistas Klebber Toledo e Zahy Tentehar.

Eles receberam no palco o ministro em exercício dos Povos Indígenas, Luiz Eloy Terena, o secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor no Ministério do Esporte, o ex-atleta Athirson, e também Líbia Miranda, CEO da FourX Entertainment, organizadora da Taça.

“Hoje, no Brasil, são aproximadamente 1,6 milhão de indígenas e mais de 300 etnias. Todas elas são únicas, possuem suas histórias, suas crenças, seus hábitos, suas dificuldades e seus anseios. Precisam ser ouvidas, valorizadas e respeitadas. Então, a Taça dos Povos Indígenas vem para trazer o esporte, a conscientização, a transformação, a igualdade e a união", destaca Líbia Miranda.

Os jogos serão disputados na Aldeia Multiétnica, localizada em uma área de preservação próxima a Alto Paraíso de Goiás (GO), no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO.

Durante os dias do evento haverá shows, apresentações típicas e um momento onde as diferentes etnias poderão se conhecer, entender as semelhanças, as diferenças e os desafios por elas enfrentados.

Além disso, debates e encontros também serão promovidos para fortalecer o legado indígena.

Ao longo das etapas, a Taça dos Povos Indígenas receberá representantes da ONU, da Fifa e da própria CBF.

O projeto também está presente no “ParaQuemDoar”, onde recebe doações por meio do site.

Você pode conferir mais informações sobre a Taça dos Povos Indígenas através deste link.

Confira os grupos da primeira etapa da Taça dos Povos Indígenas:

Grupo A

Xerente

Kadiwéu

Guarani Kaiowá

Terena

Grupo B

Rikbaktsá

Kalapalo

Yawalapiti

Karajá

Grupo C

Bororo

Xunaty

Krahô

Kayapó

Informações das 12 etnias participantes da primeira fase:

Bororo - Mato Grosso - 1.817 indígenas

Guarani Kaiowá - Mato Grosso do Sul e Paraguai - 31 mil indígenas

Kadiwéu - Mato Grosso do Sul - 1.413 indígenas

Kalapalo - Mato Grosso - 855 indígenas

Karajá - Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins - 4.373 indígenas

Kayapó - Mato Grosso e Pará - 9.762 indígenas

Krahô - Tocantins - 3.571 indígenas

Rikbaktsá - Mato Grosso - 2.900 indígenas

Terena - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo - 48 mil indígenas

Xerente - Tocantins - 3.964 indígenas

Xunaty - Distrito Federal - Formado por diferentes etnias

Yawalapiti - Mato Grosso - 309 indígenas

