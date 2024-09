A- A+

FUTEBOL Taça dos Povos Indígenas terá sua primeira edição em 2024 Competição reúne 2400 atletas e conta com 48 etnias de todas as regiões do Brasil

Com apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Taça dos Povos Indígenas terá sua primeira edição em 2024. O campeonato começará no dia 26 de novembro, reunindo mais de 2400 atletas de 48 etnias distintas. Os jogos serão realizados na Aldeia Multiétnica, localizada em uma área de preservação próxima a Alto Paraíso de Goiás (GO).

Esta será a primeira edição de um campeonato entre etnias indígenas no Brasil. O projeto tem como objetivo valorizar a cultura e as tradições dos povos originários através do esporte, promovendo a inclusão social e transformando o futebol em uma plataforma de desenvolvimento e aprendizado.

Formato da competição

O sorteio dos grupos está marcado para o dia 26 de setembro, às 10h30, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Cada etnia será representada por um time feminino e um masculino, com 12 equipes formadas por homens e 12 formadas por mulheres em cada etapa.

O torneio será dividido em quatro etapas. A primeira ocorrerá entre os dias 26 e 30 de novembro e contará com representantes de povos do Centro-Oeste.

Já as outras três etapas serão realizadas entre fevereiro e junho de 2025, com etnias das regiões Nordeste, Sul/Sudeste e Norte, respectivamente. Todas elas terão fase de grupos, classificatórias e finais.

“O futebol tem um poder muito grande, que é capaz de unir tudo. A Taça dos Povos Indígenas é um projeto sem fronteiras, sem limites, que usa o esporte como plataforma para inclusão social, reparação histórica, valorização cultural e transformação. É um momento muito especial porque, pela primeira vez, uma competição dos povos originários terá a chancela da CBF. Esta é uma iniciativa ímpar, acolhedora, e que vai muito além do esporte”, destaca Líbia Miranda, Diretora Executiva da FourX Entertainment, organizadora do evento.

"A CBF trabalha sempre para fazer do futebol um ambiente mais inclusivo e uma sociedade mais coesa e acolhedora. A Taça dos Povos Indígenas faz parte do compromisso que assumi com o Papa Francisco há dois anos ao assinar a Declaração do Esporte para Todos, no Vaticano. Vamos fazer a melhor competição da história", afirma Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, que tem também ascendência indígena.

"Vamos transformar o auditório da CBF em uma grande aldeia no dia do sorteio", completa o gestor.

Local de competição

A Aldeia Multiétnica, sede de todo o campeonato, também será um espaço de imersão cultural e aprendizado.

Todas as nove ocas contarão com pontos de interação, com orientações sobre alimentação e suplementação para os atletas; dicas a respeito de carreira e administração de recursos financeiros; qualificação tecnológica; assistência médica e atendimento psicológico. Ainda terão ocas da CBF, contando a história do futebol nacional, e do Governo Federal, com as ações dos Ministérios.

Debates e encontros também serão promovidos para fortalecer o legado indígena. Além disso, haverá treinamentos específicos englobando a parte técnica e tática do futebol.

"É uma forma de incentivar, de motivar a juventude, de apoiar o esporte nas aldeias, além de democratizar a participação indígena nesses espaços. Nos territórios indígenas, pode até faltar algum tipo de estrutura, mas campo de futebol, todas as aldeias têm. Os jovens gostam dessa competição, de realizar campeonatos, e agora nós estamos juntos, com o apoio da CBF, para fortalecer o esporte nas aldeias", exalta Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas.

O projeto está presente no “ParaQuemDoar”, onde recebe doações por meio do link.

Mais informações sobre a Taça dos Povos Indígenas podem ser encontradas no site oficial.

Confira a programação completa

2024

26/09 - Sorteio das chaves na sede da CBF, no Rio de Janeiro

26 a 30/11 - 1ª etapa (Centro-Oeste) - Aldeia Multiétnica, em Alto Paraíso (GO)

2025

18 a 22/02 - 2ª etapa (Nordeste) - Aldeia Multiétnica, em Alto Paraíso (GO)

15 a 19/04 - 3ª etapa (Sul/Sudeste) - Aldeia Multiétnica, em Alto Paraíso (GO)

17 a 21/06 - 4ª etapa (Norte) - Aldeia Multiétnica, em Alto Paraíso (GO)

