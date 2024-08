A- A+

Futebol Palmeiras x Flamengo: Verdão vence por 1x0, mas Rubro-negro é quem avança na Copa do Brasil Jogo teve VAR decisivo, expulsão de Abel Ferreira e Flamengo eliminando o Palmeiras no mata-mata nacional

Perdeu, mas avançou. A vitória do Palmeiras por 1x0 diante do Flamengo, no Allianz Parque, não foi suficiente para o Verdão eliminar o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Melhor para o time rubro-negro, que segue vivo em busca do título do mata-mata nacional e agora aguarda o próximo adversário nas quartas de final.





Primeiro tempo



Precisando se recuperar após uma desvantagem de 2x0 no jogo de ida, no Maracanã, o Palmeiras foi para cima do Flamengo. Logo aos oito, Vitor Reis completou cruzamento e abriu o placar no Allianz Parque.



O Palmeiras ainda chegou perigosamente em chutes de Flaco López, Raphael Veiga e Mayke, mas o ímpeto diminuiu na reta final do primeiro tempo, com o Flamengo equilibrando o jogo.



Segundo tempo

Com mais um gol, o Palmeiras levava a decisão para as penalidades. Pressionando o Flamengo principalmente nas bolas paradas, o Verdão conseguiu o segundo gol, com Flaco López, mas o VAR identificou a posição irregular e o lance foi invalidado.



Para piorar a situação do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira foi expulso após o VAR (de novo ele) apontar um gesto obsceno do profissional. Sem forças para buscar o segundo gol, os paulistas ficaram no 1x0. Insuficiente para a classificação.

