Palmeiras x Flamengo e Grêmio x Corinthians; confira onde assistir aos jogos da Copa do Brasil

Palmeiras x Flamengo e Grêmio x Corinthians se enfrentam na noite desta quarta-feira (7) pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os confrontos definem os classificados à próxima fase da competição.

Palmeiras x Flamengo

Às 20h, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Flamengo pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto vem se tornando um dos maiores clássicos do país nos últimos anos.

Para o jogo desta noite, somente a vitória interessa para o Alviverde. Os paulistas perderam na ida por 2 a 0, e agora precisam de uma vitória por dois gols de diferença para levar a partida para os pênaltis. Uma vitória por três ou mais gols garante o Palmeiras na próxima fase sem a necessidade das penalidades.

Em vantagem, o Rubro-negro joga com o regulamento debaixo do braço. A equipe, contudo, vem abalada por causa da derrota para o São Paulo no último sábado (3), por 1 a 0, que custou a liderança do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: Amazon Prime (Streaming).

Grêmio x Corinthians

Já no Couto Pereira, em Curitiba, o Grêmio recebe o Corinthians, às 21h30, também pela partida de volta das oitavas de final.

Para este jogo, o confronto está totalmente aberto. Na ida, em São Paulo, as equipes empataram em 0 a 0. Agora, uma vitória simples garante qualquer um dos times nas quartas de final.

Uma curiosidade do confronto é que dos últimos 10 jogos, apenas em duas oportunidades o jogo não terminou empatado - ambas as ocasiões tiveram a vitória do Corinthians. No caso de hoje, um novo empate leva a partida para as penalidades.

Onde assistir: Globo (TV aberta), Sportv 3 (TV fechada), Premiere (Pay-per-view) e Amazon Prime (Streaming).

Mais jogos

Além dessas partidas, mais quatro jogos acontecem esta noite. Às 19h, o Bragantino enfrenta o Athletico-PR, em Bragança Paulista, o Atlético-MG recebe o CRB, em Belo Horizonte, e o Bahia duela com o Botafogo, em Salvador. Mais tarde, às 21h30, o Fluminense mede forças com o Juventude, no Maracanã.

Na quinta (8), o Goiás recebe o São Paulo, em Goiânia, e fecha a leva de confrontos das oitavas de final.

Na terça (6), jogando em casa, o Vasco venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e foi o primeiro time a garantir presença nas quartas de final da competição.

