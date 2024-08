A- A+

Futebol Arnaldo prega otimismo em recuperação do Náutico na Série C Lateral frisou que Timbu tentará "cartada final" no duelo diante do Botafogo-PB, domingo (11), nos Aflitos

Enquanto a matemática permitir, o Náutico segue sonhando com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Na 11ª colocação da Série C, com 19 pontos, o Timbu precisa de uma arrancada para terminar no G8 e alcançar o quadrangular. Caminhada que pode começar domingo (11), diante do Botafogo-PB, nos Aflitos.

“Sou um cara muito otimista. Não queríamos estar nessa situação. Sabemos que deveríamos estar em uma melhor, mas enquanto houver chance, eu acredito. Não tem mais tempo, não tem mais erro: vamos focar no Botafogo para buscar os três pontos”, afirmou o lateral-direito Arnaldo.

Diante do CSA, no Rei Pelé, o Náutico deixou escapar a vitória no último minuto, saindo com um empate em 2x2. Tudo que os alvirrubros querem evitar diante do Botafogo. Principalmente diante da torcida.

“Nos últimos jogos, a gente deixou escapar (pontos). Não temos o que falar da torcida. Ela apoiou a gente. Sei que está ferida, mas também estamos. Vamos nos juntar porque essa é a última cartada nossa”, declarou.

O lateral, porém, é um dos desfalques do Náutico para o confronto, após receber o terceiro cartão amarelo. Quem também está fora é Diego Matos, expulso. As laterais alvirrubras devem ter Mateus Ludke e Kaike.

