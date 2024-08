A- A+

Futebol Muitas opções, nenhum dono da posição: Náutico já teve quatro goleiros na Série C Timbu já teve Vagner, Lucas Maticoli, Deivity e Jefferson Romário no gol, mas nenhum se firmou no setor

Da estreia na Série C do Campeonato Brasileiro até a fase atual, faltando três rodadas para o término dos pontos corridos, o Náutico já teve diversas mudanças na base titular. Uma delas chama atenção por ser no setor em que normalmente as trocas são raras. Ainda mais na quantidade que o Timbu apresentou. Os pernambucanos já tiveram quatro goleiros na competição. Nenhum se firmou como dono da meta alvirrubra. Cenário preocupante.

Vagner começou a temporada como titular, mas, após quatro jogos, pediu para deixar o clube para tratar um problema no joelho - hoje, o atleta defende o Tacuary, do Paraguai. Com a saída dele, o Timbu passou a ter Jefferson Romário no gol.

Jefferson foi titular por três partidas, mas não agradou. O passo seguinte do Náutico foi testar Lucas Maticoli, contratado justamente para ser o substituto de Vagner.

Lucas também teve três partidas para tentar se firmar no gol, mas não agradou. Veio então o quarto nome no setor, Deivity. O último contratado para uma posição que seguia sendo um problema para o Náutico.

Devity disputou cinco partidas pelo Náutico. Parecia que seria o escolhido para finalizar a temporada como titular. Mas, contra o CSA, na rodada passada, o técnico Bruno Pivetti surpreendeu e colocou novamente Jefferson entre os 11 que começaram jogando.

Léo e Bruno Lopes, atletas da base, são as outras opções que Pivetti tem no gol. Ainda não se sabe quem será o titular diante do Botafogo-PB, domingo (11), nos Aflitos, pela 17ª rodada da Série C. Os paraibanos estão na liderança, com 35 pontos, enquanto os pernambucanos ocupam a 11ª posição, com 19.

