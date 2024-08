A- A+

Futebol Série C: árbitro relata na súmula confusão no jogo entre CSA e Náutico; Diego Matos foi expulso Timbu ficou no empate em 2x2 com o Azulão, deixando escapar a oportunidade de encostar no G8

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou nesta segunda (5) a súmula do árbitro Alisson Sidnei Furtado da partida entre CSA e Náutico, empatada em 2x2, no Rei Pelé, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O documento registrou a confusão após a partida, envolvendo atletas dos dois times e gandulas.

Após o jogo, o lateral-esquerdo do Náutico, Diego Matos, foi expulso por "agredir com socos e pontapés um dos gandulas da partida", informou o árbitro.

O profissional ainda relatou que teve acesso à imagens da confusão no campo, identificando os jogadores Vitor Leque, do CSA, além de Gustavo Maia e Matheus Melo, do Náutico, na confusão generalizada atrás do banco de reservas. O trio pode pegar punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após o ocorrido.

O fato é que Diego Matos não encara o Botafogo-PB, domingo (11), nos Aflitos, pela 17ª rodada da Série C.

