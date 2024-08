A- A+

Futebol Copa do Brasil: Athletico, Atlético-MG e Bahia avançam para as quartas Com vitórias importantes, trio avançou no mata-mata nacional; mais classificados serão conhecidos nesta quarta (7)

Athletico, Atlético-MG e Bahia avançaram para as quartas de final da Copa do Brasil 2024. Nesta quarta (7), o trio conseguiu a vaga entre os oito melhores do torneio ao vencerem seus respectivos confrontos pelas oitavas de final. Veja como foi abaixo.





RB Bragantino 2x3 Athletico



Com a vantagem do 2x0 construído no jogo de ida, no Paraná, o Athletico entrou podendo perder por até um gol de diferença que ainda assim se classificaria. Mas o Furacão foi além. Com gols de Cannobio, Mastriani e Fernandinho, a equipe rubro-negra abriu 3x0 no Nabi Abi Chedi. Os paulistas reagiram com Thiago Borbas, que marcou duas vezes, mas não evitou o tropeço por 3x2.



Atlético-MG 3x0 CRB



Com dois de Saravia e um de Arana, o Atlético-MG venceu o CRB por 3x0, em Minas Gerais, após empate em 2x2 no duelo de ida, no Rei Pelé, em Alagoas. A boa notícia para o Galo é que, na última vez que passou desta fase, em 2021, o time conquistou o bicampeonato da competição.



Bahia 1x0 Botafogo

Dinheiro bem investido. No sufoco, o Bahia bateu o Botafogo por 1x0 na Arena Fonte Nova - o duelo de ida foi 1x1, no Engenhão. O gol da vitória foi do reforço mais caro da história do futebol nordestino: Luciano Rodriguez, que custou R$ 65 milhões ao Tricolor de Aço.

