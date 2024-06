Para retomar confiança na Série D, Retrô defende invencibilidade contra o ASA-AL neste sábado (1)

A- A+

Buscando recuperação na Série D do Campeonato Brasileiro, o Retrô entra em campo neste sábado (1), às 17h, contra o ASA-AL. A partida, válida pela 6ª rodada, será realizada no estádio Fumeirão, em Arapiraca.

Vindo de duas derrotas consecutivas no campeonato, contra a Itabaiana, na Arena de Pernambuco, e diante do Petrolina, no Paulo Coelho, a Fênix de Camaragibe está na quarta colocação da tabela, com sete pontos conquistados em cinco jogos.

Já o ASA, que ocupa o segundo lugar da tabela, ainda não conheceu a derrota na Série D. O vice-líder, que está atrás apenas da Itabaiana, soma 11 pontos em cinco jogos, com três triunfos e dois empates.

Retrospecto positivo

Em campo, a equipe pernambucana jogará com a vantagem de um retrospecto favorável contra o clube alagoano. Os times já se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias para a Fênix e um empate.

O último encontro aconteceu na primeira fase da Série D do ano passado. Na ocasião, o Retrô venceu o ASA por 2 a 1, fora de casa.



