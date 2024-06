Paris-2024: Brasil convoca Arthur Nory para integrar seleção na ginástica artística

A- A+

A Confederação Brasileira de Ginástica divulgou neste domingo a lista de convocados da ginástica artística para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Arthur Nory foi o escolhido para se juntar a Diogo Soares, que já tinha vaga nominal assegurada. A equipe feminina será formada pela campeã olímpica Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares.



Arthur Nory vai para sua terceira Olimpíada. Nos Jogos do Rio-2016, o ginasta conquistou a medalha de bronze e dividiu o pódio com o britânico Max Whitlock e o compatriota Diego Hypolito. Diogo Soares fez sua estreia olímpica em Tóquio-2020. Os reservas serão Caio Souza e Yuri Guimarães.



Na equipe feminina, Rebeca Andrade tenta aumentar sua coleção de medalhas olímpicas após o ouro e a prata nos Jogos de Tóquio-2020.

Neste domingo, nas finais do Troféu Brasil, disputado no Rio, ela conquistou duas medalhas de ouro: nas barras assimétricas e na trave. A competição contou com aparelhagem da marca Gymnova, a mesma a ser utilizada nos Jogos de Paris-2024.



Jade Barbosa volta aos Jogos Olímpicos após participar em Pequim-2008 e Rio-2016. Flávia Saraiva também disputa sua terceira Olimpíada, enquanto Lorrane Oliveira faz sua segunda participação e Júlia Soares estreia nos Jogos. Andreza Lima e Carolyne Pedro foram chamadas para a reserva.

PODEROSA!



A nossa Jade Barbosa ARRASOU na final do Solo no Troféu Brasil de Ginástica Artística e conquistou a nota 13.333.

Essa coreografia tem um lugar especial no meu coração!



Você é demais, Jade!#TimeBrasil pic.twitter.com/Vf4Kiu82BD — Time Brasil (@timebrasil) June 23, 2024

Veja também

Campeonato Brasileiro Fluminense x Flamengo: Pedro faz de pênalti, Rubro-negro vence e afunda Tricolor na lanterna