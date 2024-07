A- A+

EUROCOPA Pedri sofre entorse de grau 2 no joelho esquerdo e fica fora da Eurocopa Lesão vai afastar o meia Pedri dos gramados de quatro a seis semanas

O meia espanhol Pedri está fora da Eurocopa da Alemanha. Exames médicos na manhã deste sábado (6) mostraram entorse lateral interna de grau 2 no joelho esquerdo do jogador de 21 anos do Barcelona.

A lesão vai afastá-lo dos gramados de quatro a seis semanas. A Espanha está na semifinal do torneio e na terça-feira enfrenta a França por vaga na decisão.

PARTE MÉDICO | @Pedri.



Las pruebas médicas realizadas han determinado que Pedri González sufre un esguince lateral interno de grado 2 en su rodilla izquierda.



El jugador canario permanecerá en Alemania hasta el final de la #EURO2024.



https://t.co/KNAkNSUdeP#VamosEspaña pic.twitter.com/tEhStmsHrQ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 6, 2024

Apesar de não ter condições de jogo, Pedri permanece concentrado com a delegação espanhola. O meia atuou por poucos minutos nas quartas de final contra a Alemanha, na sexta-feira (5). Aos cinco minutos, ele sofreu falta dura de Toni Kroos e sentiu.

A falta foi marcada, mas o cartão não foi mostrado ao meia alemão.

Depois de ser atendido pelos médicos da Espanha, Pedri mal aguentou mais um minuto em campo. Ele caiu no chão devido às dores e deu lugar a Dani Olmo, que marcou o primeiro gol do jogo A Espanha avançou à semifinal após a vitória por 2 a 1 na prorrogação.

Kroos, que encerrou a carreira com a eliminação da Alemanha, publicou uma carta de despedida nas redes sociais neste sábado e aproveitou a postagem ainda para pedir desculpas a Pedri.

"Perdão e melhoras em breve ao Pedri. Logicamente que não foi minha intenção machucá-lo. Uma rápida recuperação e o melhor para você. É um grande jogador", escreveu o ex-jogador alemão.



