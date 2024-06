Princípio de incêndio atinge motorhome da McLaren no circuito de Barcelona

A- A+

Pouco antes do terceiro treino livre para o GP da Espanha de Fórmula 1, na manhã deste sábado, um princípio de incêndio atingiu o motorhome da McLaren, no circuito de Barcelona. A estrutura, onde a equipe recebe seus convidados e no qual funcionam os escritórios dos pilotos e da chefia da equipe, foi evacuado. De acordo com informações da TV Band, não há feridos. Ainda não se sabe a origem do incêndio.

Uma fumaça preta vista atrás destas estruturas fez com que os bombeiros agissem rapidamente para controlar as chamas. Apesar da movimentação intensa dos bombeiros no paddock, o terceiro treino livre teve seu início sem atrasos.

Enquanto os pilotos foram se preparar para entrar no carro e participar da terceira sessão de treinos livres, o CEO da McLaren, Zak Brown, acompanhou de perto o trabalho dos bombeiros. O paddock se mobilizou, incluindo o chefe de automobilismo da Pirelli, Mario Isola, que é também um paramédico credenciado, correu ao local.

Dois funcionários da pista que ajudaram a combater o fogo foram levados ao centro médico depois de inalarem fumaça.

Em um comunicado oficial, a McLaren informou que estrutura foi evacuada assim que o alarme de incêndio soou: ""Esta manhã evacuamos nossa unidade de hospitalidade após um alerta de incêndio. A equipe foi evacuada com segurança enquanto os bombeiros locais cuidam do problema"

O GP da Espanha já teve um episódio de incêndio, uma explosão de combustível na garagem da Williams após a vitória de Pastor Maldonado em 2012.

Carlos Sainz fez o melhor tempo na última sessão de treinos livres antes da classificação para o GP da Espanha. O piloto da Ferrari foi seguido de perto por Lando Norris, da McLaren, e Charles Leclerc, também da Ferrari. A corrida será disputada neste domingo e tem largada prevista para as 10h. A transmissão pela TV Band e Bandsports começa às 9h.

