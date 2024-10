A- A+

Discussões sobre títulos existem em todos os cantos do mundo, mas apenas uma pode estar presente em qualquer conversa sobre futebol: ‘Quem tem mais títulos: Real Madrid ou Barcelona?”.

Estes dois times possuem uma fama que extrapolou as fronteiras da Espanha e se expande globalmente entre torcedores e clientes de jogo de aposta. Não à toa o confronto entre eles se chama ‘El Clasico’, o clássico, nenhum maior que ele. Trata-se de uma rivalidade que transcende o campo e envolve questões históricas, culturais e políticas.

O Real Madrid, fundado em 1902, sempre foi visto como o clube da capital e tem uma forte ligação com o governo central espanhol, especialmente durante o regime de Francisco Franco.

O Barcelona, fundado em 1899, é muitas vezes considerado um símbolo de resistência catalã, representando uma identidade regional que se opõe ao poder central.

Uma das principais formas de comparar esses clubes é pelo número de títulos conquistados ao longo de suas histórias. O Real Madrid se destaca, principalmente pelas conquistas internacionais. O Barcelona, por sua vez, tem um legado forte em competições de mata-mata nacionais.

Neste texto vamos analisar quem tem mais títulos entre Real Madrid e Barcelona, considerando a abrangência de cada competição que ambos os clubes disputaram ao longo da história. Vamos lá!

Competições intercontinentais

No cenário global, o Real Madrid é dominador. O clube merengue é o maior campeão mundial da história. Eles venceram cinco Mundiais de Clubes da FIFA e três Taças Intercontinentais, sendo líder de títulos de ambas as competições e também de forma somada (oito).

O Real Madrid também foi campeão da Copa Ibero-Americana, que envolvia o campeão da Copa Ouro contra o campeão da Copa do Rei. A competição, que valeu como título oficial, foi disputada em 1994, contra o Boca Juniors.

O Barcelona, por outro lado, tem três títulos do Mundial de Clubes e nunca venceu a Taça Intercontinental. Assim, fechamos este primeiro comparativo sobre quem tem mais títulos, Real Madrid ou Barcelona, com 9 a 3 para os merengues.

Competições continentais

Quando o assunto é o cenário europeu, o Real Madrid assume uma clara liderança. Como o fã de esporte bet bem sabe, o clube merengue é, de longe, o maior vencedor da Liga dos Campeões, vencendo a competição pela 15ª vez em 2024.

Os madridistas também venceram duas edições da Copa da UEFA (atual Liga Europa), seis Supercopas da UEFA e duas Taças Latinas, competição disputada entre 1949 e 1957 por times de França, Itália, Espanha e Portugal.

O Barcelona também é bem-sucedido na Champions League, com cinco conquistas, sendo o quinto maior campeão do torneio.

Os catalães também somam cinco Supercopas, duas Taças Latinas e duas Recopas Europeias, que também era conhecida como Taça das Taças. A competição existiu entre 1961 e 1999 e reunia os campeões das copas nacionais.

Desta forma, são 25 conquistas europeias para o Real contra 16 do Barça.

Conquistas nacionais

A principal competição do futebol espanhol é La Liga, o campeonato nacional. O Real Madrid detém o maior número de títulos, com 36 conquistas até 2024. O Barcelona, por sua vez, conquistou La Liga 27 vezes.

No entanto, a história é diferente quando se trata da Copa do Rei, a principal competição de mata-mata da Espanha. O Barcelona é o recordista de títulos, com 31 conquistas, enquanto o Real Madrid tem 20 títulos.

Outra competição espanhola relevante é a Supercopa da Espanha, disputada entre o vencedor de La Liga e o campeão da Copa do Rei. Tanto Real quanto Barcelona têm sido bem-sucedidos nesta competição. O Real detém 13 títulos da Supercopa, enquanto o Barcelona conquistou o troféu em 14 ocasiões.

Assim como nas competições internacionais e continentais, também há torneios extintos no futebol espanhol. É o caso da Copa Eva Duarte, que seguia os mesmos moldes da Supercopa e foi disputada entre 1947 e 1953. O Real Madrid foi campeão desta competição apenas uma vez, enquanto o Barça venceu três vezes.

Também havia a Copa da Linha Espanhola, que foi disputada na década de 1980 entre os oito primeiros colocados do Campeonato Espanhol, valendo vaga para a Copa da UEFA. O Barcelona venceu duas vezes, enquanto o Real venceu apenas uma.

As competições nacionais são a única categoria em que o Barcelona possui vantagem sobre o Real Madrid. O time azul-grená soma 77 conquistas, enquanto os merengues possuem 71 taças.

Comparação final

Ao fim de todas as competições citadas, o Real Madrid tem uma leve vantagem em número total de troféus. Até 2024, o Real Madrid soma 105 títulos, enquanto o Barcelona possui 96.

Embora ambos os clubes continuem extremamente competitivos e possam adicionar mais títulos a essa contagem nos próximos anos, a discussão sobre quem tem mais títulos, Real Madrid ou Barcelona, conta com vantagem para o time da capital.

