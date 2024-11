Raphinha brilha, Lewandowski chega a 99 gols na Liga dos Campeões, Barcelona goleia e é o 6º

A- A+

O poderoso ataque do Barcelona continua fazendo a diferença na temporada. Nesta quarta-feira, a equipe dirigida por Hansi Flick somou a sétima vitória seguida, a quinta por goleada, e com impressionantes 29 gols anotados nesta sequência de placares implacáveis. O brasileiro Raphinha e o artilheiro Lewandowski brilharam e comandaram os 5 a 2 sobre o Estrela Vermelha, em Belgrado, que levaram a equipe à 6ª colocação, na meta de fechar a fase de grupos no G-8.

O duelo no Estádio Rajko Mitic, que poderia se complicar após os donos da casa buscarem a igualdade por 1 a 1, mostrou que o Barcelona quer voltar a somar grandes conquistas no continente. Foi a terceira goleada seguida na Liga dos Campeões. Depois de 5 a 0 no Young Boys e 4 a 1 no forte Bayern de Munique, os catalães não tomaram conhecimento dos sérvios - ainda fizeram 4 a 0 na casa do Real Madrid pelo Espanhol.

Raphina brilha

Raphinha deu uma assistência logo de cara - já tem duas na Liga dos Campeões -, acertou a trave no primeiro gol de Lewandowski, e fechou o placar, subindo para cinco na competição. O polonês, que deixaria sua marca mais uma vez na partida, chegou a 99, perto de marca histórica no torneio. Está atrás apenas de Cristiano Ronaldo, com 141, e Lionel Messi, que fez 129.

O Barcelona precisou de apenas 12 minutos para abrir o marcador na casa do Estrela Vermelha. Em grande fase, Raphinha cobrou falta da esquerda na cabeça de Iñigo Martínez, que deslocou o goleiro. Agora o brasileiro soma 10 assistências na temporada, escalado como meia por Hansi Flick.

Os sérvios não se intimidaram, contudo, e rapidamente buscaram a igualdade, com Silas. Após saída errada da defesa, a trama rápida terminou nos pés do atacante, que encobriu o goleiro Iñaki Peña e deixou tudo igual aos 25.

Mas o ataque catalão não é considerado um dos melhores da atualidade por acaso. Antes do descanso, Raphinha soltou a bomba, a bola bateu na trave e sobrou para Lewandowski recolocar o Barcelona na frente.

O polonês é mortal dentro da área e logo aos 7 da etapa final deixou a vitória espanhola encaminhada ao anotar pela 99ª vez na Liga dos Campeões. Livre, apenas escorou o cruzamento de Koundé. O lateral precisou de dois minutos para dar nova assistência, desta vez para o capitão Raphinha. Cruzamento rasteiro para trás e batida no canto do brasileiro, que chega a cinco gols na atual edição da Liga dos Campeões.

Flick optou por descansar suas estrelas na partida e, mesmo assim, ainda celebrou mais um gol. Terceira assistência de Koundé e Fermín López ampliou o massacre. O lateral foi ao fundo e mandou para trás, para o jovem de 21 anos bater cruzado. Milson ainda descontou.

Demais jogos

Em confronto direto pelo G-8, a Inter de Milão recebeu o Arsenal no Giuseppe Meazza e contou com seu poder defensivo para segurar a pressão na etapa final e comemorar um duro 1 a 0 que a levou para a quinta colocação.

No jogo com dois favoritos por vaga diretas às oitavas de final, o equilíbrio era a marca dos primeiros 45 minutos, com poucas chances claras de gols - Dumfries acertou o travessão - em duas defesas até então intactas na competição. Nos acréscimos, contudo, um pênalti acabou anotado por toque de mão sem querer de Merino. Çalhanoglu assumiu a cobrança e abriu o placar.

O empate quase veio no começo da etapa final, com Saliba pelo alto. O Arsenal se jogava todo ao ataque e dava espaço nos contragolpes. Dumfries perdeu a chance. O Arsenal cresceu bastante e empilhava chances. Apesar da insistência, acabou lamentando o segundo revés na temporada.



Virada

Na França, o Atlético de Madrid buscou gigante virada por 2 a 1, no último lance, gol de Corrêa, afundando o Paris Saint-Germain e deixando as últimas colocações. Com o triunfo, o time espanhol subiu para 23º, superando o rival na tabela, agora o 25º e hoje eliminado até dos playoffs.

O jogo começou com o Paris Saint-Germain ganhou um presente da defesa do Atlético de Madrid para abrir o marcador. Os zagueiros saíram tocando errado dentro da área, Dembélé roubou e serviu Zaire-Emery, que abriu o marcador. O empate veio com Molina, quatro minutos depois da lambança.

A segunda etapa vinha sem gols até os acréscimos e a igualdade parecia definitiva quando Griezmann serviu para Corrêa, aos 48 minutos, definir um grande resultado para os espanhóis.

Atraso e vitória

O Bayern de Munique recebeu o Benfica em jogo com atraso de 15 minutos por causa do acesso dos torcedores e disposto a sair das últimas colocações após duas derrotas consecutivas, para Aston Villa e a goleada de 4 a 1 diante do Barcelona, ambas como visitante.

Depois de esbarrar na forte defesa portuguesa, o time de Vincent Kompany chegou ao gol decisivo no segundo tempo, com Musiala definindo o 1 a 0 e levando o time para o 17º posto, na zona de playoffs. Os portugueses caíram para 19º, com os mesmos 6 pontos dos alemães.

Nos demais jogos, o surpreendente Brest visitou o Sparta Praga e com gols de Fernandes e de Kairinen (contra), ganhou por 2 a 1 (Olatunji fez para os checos), assumindo a quarta posição, com 10 pontos. A Atalanta encostou no G-8 - é a nona - com 2 a 0 diante do Stuttgart, na Alemanha, gols de Lookman e Zaniolo. O RB Salzburg desencantou após três derrotas ao bater o Feyenoord, na Holanda, por 3 a 1, com dois gols de Konaté (desperdiçou um pênalti) e um de Guindo. Moussa descontou.

