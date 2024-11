Real Madrid perde para o Milan e City é goleado pelo Sporting na Liga dos Campeões

A- A+

Real Madrid e Manchester City, os últimos dois detentores da taça da Liga dos Campeões da Europa, saíram derrotados nesta terça (5), pela primeira fase da temporada 2024/2025. No Santiago Bernabéu, os espanhois perderam por 3x1 para o Milan/ITA. No José Alvalade, o Sporting goleou os ingleses por 4x1.

Na Espanha, o Milan abriu o placar com Thiaw. O Real chegou a empatar com Vinícius Júnior, de pênalti, mas Morata e Reijnders fecharam a conta para os italianos. Na Inglaterra, o City começou na frente com gol de Foden, mas tomou a virada com show de Gyökeres, autor de três bolas na rede - sendo duas de pênalti. Maxi Araújo também deixou o dele para os portugueses.

Nos demais jogos do dia, o Liverpool/ING venceu o Bayer Leverkusen/ALE por 3x0, em Anfield. No Pierre-Mauroy, Lille/FRA e Juventus/ITA empataram em 1x1. O Celtic/ESC ganhou do RB Leipzig/ALE por 3x1, na Escócia.

O placar de 1x0 marcou as vitórias de Borussia Dortmund/ALE e Monaco/FRA contra Sturm Graz/AUS e Bologna/ITA, respectivamente. Os alemães jogaram em casa, enquanto os franceses foram até a Itália para sair com os três pontos na bagagem.

Duas goleadas fecharam o dia da Liga dos Campeões.O PSV/HOL venceu o Girona/ESP por 4x0, na Holanda, enquanto o Slovan Bratislava/ESV tomou 4x1 do Dínamo Zagreb/CRO, na Eslováquia.

