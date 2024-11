Real x Milan e Liverpool x Bayer: veja escalações e onde assistir aos jogos da Liga desta terça (5)

A- A+

Nove embates movimentam a tarde desta terça-feira (5) pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Dentre eles, se enfrentam os maiores campeões: o Real Madrid, com 15 conquistas, encara o Milan, que soma sete títulos; além do duelo entre outro grande campeão Liverpool, que detém seis conquistas da Liga, recebendo o carregado de expectativas Bayer Leverkusen.

Ambos os jogos acontecem às 17h (horário de Brasília), junto a outros cinco confrontos:: Sporting x Manchester City, Lille x Juventus, Bologna x Mônaco, Borussia Dortmund x Sturm Graz e Celtic x RB Leipzig.

Pouco antes, às 14h45 (horário de Brasília), entram em campo Slovan Bratislava x Dínamo de Zagreb e PSV x Girona.

Real Madrid x Milan

Em situações opostas, mas ainda sem estarem no grupo dos oito classificados diretamente à próxima fase, Real Madrid (12º) e Milan (25º) chegam para a partida com objetivo de vitória.

O clube espanhol busca uma estabilização na competição e mira sua segunda vitória seguida após uma virada memorável para cima do Dortmund, na última rodada, por 5x2, no Bernabéu. No DM madridista, o goleiro Courtois, o lateral-direito Carvajal, o zagueiro Alaba e o meia-atacante Rodrygo estão fora. O zagueiro Rudiger, por outro lado, é dúvida.

Já o esquadrão italiano, que amargou derrotas nos dois primeiros compromissos, vai atrás de também engatar seis pontos consecutivos após bater o Brugge, por 3x1, na Itália. O visitante conta com desfalques e retorno: Luka Jovic, Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia e Ismael Bennacer estão fora. Por outro lado, Tammy Abraham volta a ser opção no ataque.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Antonio Rudiger e Ferland Mendy; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Luka Modric e Jude Bellingham; Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Milan: Mike Maignan; Emerson Royal, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernández; Rubens Loftus-Cheek, Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders; Christian Pulisic, Rafael Leão e Álvaro Morata (Tammy Abraham).

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max (streaming)

Liverpool x Leverkusen

Com realidades melhores do que Real Madrid e Milan, por exemplo, os times comandados por Arne Slot e Xabi Alonso têm confronto direto pelo topo da classificação desta primeira fase.

Os ‘Reds’ estão com 100% de aproveitamento, com três vitórias nos três jogos disputados, nove pontos ganhos e o último resultado positivo conquistado contra um compatriota do Bayer, o RB Leipzig, por 1x0, na Alemanha. Alisson, Konaté, Elliott, Chiesa e Diogo Jota estão no departamento médico inglês.

Já o time alemão, apesar de ainda não ter sido derrotado, empatou seu último jogo contra o Brest, na França, e soma menos pontos na tabela geral: sete, figurando na 6ª posição desta fase inicial. Nordi Mukiele, Amine Adli e Jeanuel Belocian são ausências por lesão.

Prováveis escalações:

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Díaz; Núñez. Técnico: Arne Slot.

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Garcia, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface. Técnico: Xabi Alonso.

Onde assistir: HBO Max (streaming)

