Rebeca Andrade x Isaquias Queiroz: quem será o maior atleta olímpico brasileiro?

Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz “travam”, entre muitas aspas, um duelo particular nas Olimpíadas de Paris 2024. Ambos os atletas podem ultrapassar Torben Grael e Robert Scheidt, velejadores que possuem cinco conquistas olímpicas e são os maiores medalhistas brasileiros até o momento.

Scheidt tem em seu currículo dois ouros (1996 e 2004), duas pratas (2000 e 2008) e um bronze (2012). Já Torben conquistou seus dois ouros também em 1996 e 2004, mas em classe diferente, uma prata (1984) e dois bronzes (1988 e 2000).

O trabalho segue a todo vapor!



Nossas equipes de ginástica artística e ginástica rítmica já iniciaram a aclimatação em Troyes, na França.



Vamos, meninas!

Medalhas de Rebeca e Isaquias

No atual cenário de disputa, Rebeca chega com duas medalhas, um ouro no salto em Tóquio e uma prata no individual geral, também na capital japonesa.

Isaquias possui quatro medalhas, uma de ouro no C1 1000m em Tóquio 2021, duas de prata no C1 1000m e C2 1000 no Rio 2016 e uma de bronze no C1 200m, também no Rio de Janeiro.

Disputas

Em Paris, o baiano Isaquias terá duas provas, o C1 1000m, onde irá defender sua coroa, e a disputa em dupla do C2 500M, ao lado Jacky Godman, sua dupla nos Jogos passados.

O grande trunfo de Rebeca é a quantidade de provas que ela irá disputar em Paris. São seis: as provas individuais no salto sobre o cavalo, barras assimétricas, solo e trave. A disputa no individual geral e por equipe.

Como chegam Rebeca e Isaquias?

Rebeca escondeu um pouco o jogo neste ano e participou de apenas duas competições. Em 2023, a paulista conquistou cinco medalhas no Campeonato Mundial de ginástica artística.

REBECA ANDRADE É OUROOOO! CAMPEÃ DO MUNDO DE NOVO!



Histórica! Gigante! Com nota 14.750, a brasileira supera Simone Biles e é OURO no salto!

A atleta chega como uma das grandes esperanças de medalha para o país e destaca que a experiência poderá ser a chave para novas conquistas. “Eu acho que estou mais madura. Mas o coração e o pensamento são os mesmos. O foco, a vontade de vencer, de estar ali e fazer o melhor… é a mesma Rebequinha (risos). Mas, claro, mais madura”, começou.

“A cada ano, fico cultivando, conquistando e firmando cada vez mais. Deixando esse legado que vai ser muito importante para mim e para o esporte”, concluiu.

No último mês de maio, Isaquias conquistou duas medalhas de ouro na etapa da Hungria da Copa do Mundo de canoagem de velocidade. Durante o atual ciclo olímpico, o canoísta sentiu que precisava de um tempo de descanso maior e tirou 2022 como um ano sabático e voltou às competições no ano passado.

ISAQUIAS QUEIROZ É O NOME DELE!



O campeão olímpico conquistou sua segunda medalha de ouro na Copa do Mundo de Szeged, desta vez no C1 1000m, prova que disputará nos Jogos de Paris! No sábado ele também havia vencido o C1 500m.



BRABÍSSIMO!

Depois de não ter sido bem-sucedido em 2023 e ter retomado a boa forma neste ano, o atleta declarou que espera manter o bom momento em Paris.

“Pensavam que o Isaquias já tinha acabado, mas a Copa do Mundo agora pôde mostrar que foi um descanso que tive merecido pelo que eu tinha feito pelo Brasil, pela modalidade. A gente voltou com tudo e esperamos chegar bem em Paris agora”, projetou.





