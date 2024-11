A- A+

Tênis Recife recebe 6ª edição do Brasil Tennis Classic nas quadras do Lagoa Azul Tennis Clube A competição que conta com premiação de US$ 15 mil dólares e pontua para o ranking profissional tem início nesta segunda-feira (4)

A cidade do Recife recebe a 6ª edição do Brasil Tennis Classic a partir desta segunda-feira (4). O torneio é realizado quadras de saibro do Lagoa Azul Tennis Clube, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da Capital pernambucana.



O evento acontece até o próximo domingo (10) e conta com premiação de US$ 15 mil dólares. Além disso, será somado 15 pontos no ranking profissional mundial.

O Brasil tem sete tenistas na chave principal do torneio apresentado pelo Santander. O favorito é Pedro Sakamoto, 296º da ATP, que soma sete títulos na carreira em competições da Federação Internacional de Tênis (ITF). Dois deles foram conquistados nesta temporada, em São Paulo e Belém.

Além de Sakamoto, outro representante é o pernambucano José Pereira, que iniciou o ranking da ATP, na semana passada, em 515º. Os demais brasileiros são: Gilbert Klier, João Eduardo Schiessel, Igor Gimenez, Wilson Leite e Eduardo Ribeiro.

O primeiro dia do evento que integra o calendário mundial ITF World Tennis Tour - M15 tem o qualifying. Essa fase vai distribuir as últimas vagas na chave principal.

Outro destaque do torneio é o chileno Matias Soto, segundo pré-classificado. Ele vem de título de duplas no ATP Challenger 100 de Curitiba, ao lado do santista Fernando Romboli.

