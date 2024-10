Aberto Recife de Tênis: inscrições para a competição podem ser feitas a partir do dia 28

A- A+

As inscrições para o Aberto Recife de Tênis 2024 já tem data para começar. A partir da próxima segunda-feira (28), os interessados poderão se inscrever no evento que marca o retorno dos grandes torneios de tênis à orla da capital pernambucana. A competição acontece entre os dias 18 e 23 de novembro, na Praia de Boa Viagem.

O Aberto Recife de Tênis contará com as categorias profissional, amador e duplas. O processo de inscrição será realizado através do site www.abertorecifedetenis.com.br.

Além das disputas, o evento contará com uma estrutura completa para o público, com áreas de convivência e serviços no local. A competição promete atrair atletas de diversos níveis e cidades, reforçando a tradição do Recife como um dos principais destinos para competições esportivas.



