A- A+

Futebol Torcedores do Peñarol se envolvem em confronto com a PM antes de jogo contra o Botafogo Imagens mostram vândalos armados com paus, pedras e garrafas para atacar policiais militares do Rio de Janeiro

Torcedores do Peñarol, que estão no Rio de Janeiro para acompanhar o jogo desta quarta (23) da equipe contra o Botafogo, no Engenhão, pela ida das semifinais da Libertadores da América, se envolveram em um confronto com policiais militares. Na internet, circulam imagens de vândalos armados com paus, pedras, cadeiras e garrafas no ataque às forças de segurança pública. Motos e um ônibus foram incendiados.

Há registros de comerciantes que foram roubados na confusão, além de automóveis danificados pelos vândalos durante o confronto com os policiais. As cenas de selvageria aconteceram por volta das 12h, na orla do Recreio, na Zona Oeste. A PM recebeu reforço e, posteriormente, conteve a ação dos uruguaios. Alguns homens foram detidos e, neste momento, um grupo está contido próximo à praia.

Autoridades afirmaram que o grupo será escoltado para fora do estado e não assistirá à partida. Ao todo, cerca de 200 torcedores foram detidos.

Histórico problemático

Em setembro, torcedores do Peñarol também se envolveram em confusões quando o clube veio ao Rio de Janeiro, desta vez para o duelo diante do Flamengo, também pela Libertadores.

Torcedores do Peñarol atiraram objetos na areia contra banhistas na praia e até contra a Polícia Militar. pic.twitter.com/7Lx8J7sxGW — Informa Fogo (@informafogo) October 23, 2024

Veja também

CONFUSÃO Botafogo x Peñarol: mais de 200 torcedores são detidos no Rio por tumulto antes da semifinal