Recife Mariners vence Fortaleza Tritões e conquista bicampeonato nordestino na Liga BFA

A- A+

Neste domingo (13), em Fortaleza, o Recife Mariners segue no topo do futebol americano nordestino ao derrotar o Fortaleza Tritões na final da Conferência Nordeste da Liga BFA, garantindo o título de bicampeão da região. Além da vitória, a equipe pernambucana carimba sua vaga para a semifinal nacional da Liga BFA, onde enfrentará os campeões da Conferência Sul, o Timbó Rex.

O confronto, realizado na Unifor, localizada na capital cearense, foi uma verdadeira batalha de estratégias e resistência física. Em um jogo disputado sob clima de intensa emoção e rivalidade, os Azuis terminaram a partida com 17 pontos contra 16 no marcador do adversário. Com a vitória, o Mariners segue solidificando o seu nome na história do futebol americano nordestino e se reafirmando como uma potência regional.

“Cada atleta, membro da diretoria, da comissão técnica e colaborador foi fundamental para essa conquista. Ser bicampeão nordestino nos enche de orgulho e mostra que estamos no caminho certo para consolidar o futebol americano em Pernambuco e no Nordeste”, celebrou o presidente do time, Roberto Lemos. “ A torcida pode esperar ainda mais empenho, porque esse time não para de sonhar grande”, completou o gestor da equipe.

Fundado em 2006, o Recife Mariners conquistou o primeiro título nordestino ano passado, também contra o Fortaleza Tritões, em partida realizada na Arena de Pernambuco. A equipe é apoiada pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco, com o projeto sendo patrocinado pela Companhia Pernambucana de Gás (Copergás).

Veja também

BOXE Aos 49 anos, Popó anuncia aposentadoria do boxe, mas desafia Pablo Marçal para última luta