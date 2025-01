Recife Vôlei perde para o Flamengo, no Rio de Janeiro

A- A+

O Recife Vôlei perdeu por três sets a zero para o Flamengo, nesta quinta-feira (09), pela terceira rodada da Superliga B 2024/2025. A equipe recifense não conseguiu impor seu ritmo de jogo no ginásio da Gávea, no Rio de Janeiro, e terminou sendo derrotada pelas rubro-negras cariocas com parciais de 25/22, 31/29 e 25/21. Agora, a equipe pernambucana vai em busca da recuperação contra o Pinhalense, na próxima terça-feira (14), às 20h, no Geraldão.

O Recife Vôlei iníciou o confronto contra o Flamengo de forma equilibrada. O time conseguia diversificar os ataques e se defendia bem. Tanto que o placar ficou se alternando entre pernambucanas e cariocas, o que demonstrava a igualdade das equipes em quadra. O time do técnico Adalberto Nóbrega chegou a fazer 8x11, porém deixou as rubro-negras empatarem em 12x12. No final, as donas da casa aproveitaram os erros das visitantes e fecharam em 25/22.

No segundo set, o Flamengo começou melhor. Abriu vantagem de cinco pontos no placar e parecia manter o controle do jogo. Porém o Recife Vôlei se recuperou, voltou a jogar bem, principalmente com as pontas, e empatou em 22x22, enchendo a arquibancada de tensão. A partida se manteve empatada nesta reta final até o clube rubro-negro fechar em 31x19.

Foto: Vitória Antunes

Mesmo com o placar de dois sets a zero para as adversárias, o Recife Vôlei não se desesperou em quadra. O time ainda tinha na memória recente a vitória por 3x2 em cima do Ceará, de virada, após a mesma circunstância: 2x0. A expectativa de uma repetição no Rio de Janeiro fez o time crescer em quadra no terceiro set.

A equipe pernambucana chegou a abrir seis pontos e parecia mandar no jogo. À vontade em quadra, o Recife Vôlei parecia, mais uma vez, ter reencontrado sua melhor forma de jogar. O problema foi que o Flamengo também voltou a jogar bem e diminui rapidamente a vantagem para um ponto, virando em 18x17. Não demorou muito e o time carioca fechou em 25x21.

Apesar da derrota, o Recife Vôlei ainda está no páreo pela classificação entre as oito primeiras equipes da primeira fase. Para isso, a partida contra o Pinhalense se tornou essencial para os planos do clube na Superliga B.

