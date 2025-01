A- A+

Vôlei Recife Vôlei encara Flamengo-RJ nesta quinta (9) para engatar sequência de vitórias na Superliga B Com um jogo a menos que os adversários, o clube recifense ocupa a 12ª posição na tabela, com dois pontos

O Recife Vôlei encara o Flamengo-RJ, nesta quinta-feira (9), fora de casa, a partir das 19h, pela 4ª rodada da Superliga B Feminina de Vôlei. Com um jogo a menos que os adversários, o clube recifense ocupa a 12ª posição na tabela, com dois pontos. Para o confronto contra os cariocas, a equipe chega de vitória, de virada, sobre o Ceará, e vai tentar engatar uma sequência de triunfos para subir na tabela e manter vivo o sonho do acesso à Superliga A.

O clube carioca ocupa a 11ª colocação da competição, com três pontos adquiridos após uma vitória e duas derrotas. Apesar de estar confiante, o técnico do Recife Vôlei, Adalberto Nóbrega, pregou cautela para a partida.

"A expectativa é de um jogo muito difícil na casa deles. É uma equipe jovem, mas que tem atletas muito capacitadas, com passagem na seleção brasileira de base. Temos que tomar muito cuidado e fazer o nosso melhor para alcançar o objetivo, que é sair com a vitória", afirmou.

O time recifense não joga desde o dia 14 de dezembro, quando venceu o Ceará de virada, por 3 sets a 2, em uma partida emocionante na casa das adversárias. A equipe tinha confronto marcado para o dia 20 do mesmo mês, contra o Ascade-DF, em casa, no Geraldão, mas não entrou em quadra após o adiamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Apesar do tempo maior de preparação para o jogo contra o Flamengo, o treinador não viu a parada de forma positiva. Ainda assim, além de uma chance de encaixar uma sequência de resultados positivos, as atletas vão poder também pegar novamente o ritmo de jogo.

"Esse tempo parado foi ruim, porque perdemos volume de jogo. A gente está já há mais de 20 dias sem jogar, só treinando, o que é ruim. Mas espero que possamos fazer um grande jogo contra o Flamengo para conseguir nossos objetivos, e depois fazer uma sequência de jogos ganhar maior volume para recuperar nosso ritmo", explicou Adalberto Nóbrega.

Ao todo, 14 equipes participam da Superliga B. Os times duelam entre si em turno único na primeira fase, que vai até o fim de fevereiro do próximo ano. Passam para os playoffs os oito primeiros. As quartas de final serão disputadas em dois jogos, e as semifinais no formato melhor de três. A final será em jogo único, com sede a ser definida. Os dois finalistas garantem acesso.

Na temporada passada, o Recife Vôlei caiu na semifinal e deu adeus ao sonho do acesso. Ainda assim, a temporada terminou com um saldo muito positivo, já que foi a primeira vez que uma equipe do Nordeste ficou entre as três primeiras posições do torneio. Para este ano, a expectativa é repetir a boa campanha, desta vez com a classificação para a elite do vôlei brasileiro.

Ingressos

Os ingressos para o confronto contra o Ascade-DF, que já estavam à venda quando a partida foi remarcada para 24 de fevereiro, vão poder ser usados normalmente, ou no próximo confronto do Recife Vôlei em casa, diante do Pinhalense-SC, no dia 14 de janeiro, ou para o duelo contra o time brasiliense, em fevereiro. É importante ressaltar que o ingresso só poderá ser utilizado uma única vez, independente do time escolhido.

Os ingressos para o jogo contra o Pinhalense-SC, inclusive, já estão à venda na plataforma Ticket Simples (link abaixo). O confronto acontece no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no Recife, a partir das 20h. Os valores das entradas partem de R$ 5,00.



- Individual - Social : R$ 5,00 + 1 kg de alimento não perecível

- Individual - Inteira: R$ 30,00

- Individual - Meia: R$ 15,00

Compra: Formato online, na plataforma Ticket Simples

Veja também

PALMEIRAS Por que Abel Ferreira não se apresentou ao Palmeiras com os jogadores para a pré-temporada?