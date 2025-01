A- A+

Superliga B Recife Vôlei vence o Natal-RN no Geraldão e segue sonhando com a Superliga A Equipe pernambucana venceu terceira partida em cinco jogos disputados

Em uma partida marcada por reviravoltas, o Recife Vôlei derrotou o Natal-RN por 3 sets a 1, com parciais de 16x25, 25x17, 25x21 e 25x17.

Com o resultado, a equipe pernambucana garantiu a sua terceira vitória na competição e a permanência na zona de classificação para a próxima fase.

A vitória coloca o Recife Vôlei em oitavo lugar, dentro da zona de classificação, com três triunfos em cinco jogos, e mantém vivo o sonho de disputar a Superliga A.

O próximo desafio será fora de casa, contra Chapecó, no sábado. A equipe já retoma os treinos nesta segunda-feira.

O jogo

A noite começou com um susto, com o Natal abrir uma larga vantagem e fechar o primeiro set em 25x16. No segundo set, o Recife Vôlei ainda encontrou dificuldades para superar as adversárias, mas a central Raquel Buriti mudou a dinâmica do jogo.

Com sete pontos consecutivos de saque, a equipe pernambucana venceu o segundo set por 25x17. Na terceira etapa, as donas da casa saíram atrás no placar, mas se estabeleceram em um set disputado, vencendo o Natal por 25x21.

Já no set decisivo, o Recife Vôlei se aproveitou de saques estratégicos e ataques definitivos, fechando placar em 25x17.

