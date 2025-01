A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Retrô x Maguary: veja onde assistir à estreia da Fênix no Pernambucano 2025 Último confronto da primeira rodada do Estadual acontece neste domingo (12), na Arena de Pernambuco

Finalizando a primeira rodada do Campeonato Pernambucano 2025, o Retrô enfrenta o Maguary neste domingo (12), às 17h. A partida será realizada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Após uma eliminação precoce na Pré-Copa do Nordeste, a Fênix de Camaragibe volta suas atenções para o Estadual, principal objetivo no primeiro semestre de 2025. Com apenas oito anos de história, o clube já alcançou duas finais do Pernambucano e desponta como um dos favoritos ao título desta edição.

Recém-contratado o volante Gledson, de 29 anos, demonstrou otimismo em relação à estreia da equipe Azulina. O jogador destacou o bom desempenho nos treinos e o trabalho consistente realizado durante a pré-temporada.

"As expectativas para a estreia são as melhores possíveis. Trabalhamos bastante durante a pré-temporada, ajustamos detalhes importantes e estamos focados em fazer um grande jogo. Quero ajudar a equipe a começar a competição com o pé direito, conquistando a vitória. Sei da importância de representar o clube com determinação, e essa estreia será uma oportunidade de mostrar a força do nosso grupo", pontuou o jogador.

O Maguary disputa pela terceira vez consecutiva à elite do futebol pernambucano. Nos anos anteriores, o clube conquistou a permanência, mas não conseguiu avançar de fase.

Onde assistir Retrô x Maguary pelo Campeonato Pernambucano?

O duelo entre Retrô e Maguary terá transmissão ao vivo no Youtube pela TV FPF e também pela Goat.

Ficha Técnica

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Hora: 17h

Árbitro: Paulo Belence

Assistentes: Humberto Martins e Victor Lâvor

Transmissão: TV FPF e Canal Goat (Youtube)

