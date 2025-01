A- A+

Futebol Pernambucano 2025: goleiro do Retrô, Darley promete vontade e dedicação no Estadual Fênix de Camaragibe estreia na competição estadual neste domingo (12), às 17h, contra o Maguary

Com apenas oito anos de fundação, o Retrô continua em ascensão no futebol pernambucano e no cenário nacional após conquistar o acesso à Terceira Divisão e sagrar-se campeão da Série D em 2024.

No Estadual, a Fênix de Camaragibe já bateu na trave duas vezes, chegando à grande decisão em 2022 e 2023, mas perdendo o título para Náutico e Sport, respectivamente.

Para esta temporada, o Azulão promete brigar pelo troféu, e o goleiro Darley, um dos destaques da equipe, garantiu dedicação ao longo do campeonato.

“Pode esperar muita vontade e muita dedicação. Vou me empenhar ao máximo, juntamente com nossa equipe, para alcançar os nossos objetivos no Campeonato Pernambucano. Esperamos estrear com uma grande vitória”, pontuou o jogador.

A Fênix fará sua estreia no Pernambucano neste domingo (12), às 17h, contra o Maguary, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O goleiro avaliou positivamente a preparação do elenco para o primeiro desafio no Estadual.

“Tem sido muito boa. O Dico tem compartilhado todo o pensamento dele, e nós temos assimilado bem. Agora é colocar em prática no jogo e buscar a vitória”, ressaltou.

Sobre o adversário, Darley projetou uma partida difícil, mas destacou que a Fênix entrará em campo com o máximo empenho para começar o Pernambucano com o pé direito.

“Sabemos da dificuldade. Vamos enfrentar uma equipe bem formada, que vem em uma crescente muito boa, mas esperamos dar o nosso melhor e conquistar a vitória nesse primeiro confronto”, finalizou.

Veja também

Futebol Náutico empata com Ibrachina e avança em segundo no Grupo 30 da Copinha