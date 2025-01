A- A+

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR Retrô é derrotado pelo São José-RS e se despede da Copinha 2025 Fênix não conseguiu vencer o adversário e finalizou a participação na Copa com apenas um ponto conquistado

O Retrô deu adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior após ser derrotado pelo São José-RS por 2x0 na tarde desta quinta-feira (9), no estádio José Vessi, em Cravinhos, interior paulista.

O primeiro gol dos gaúchos foi marcado ainda na primeira etapa, aos 35 minutos, por Gabriel Silva.

Aos 27 minutos da etapa final, Marcelo ampliou com um chute de fora da área. Com a derrota, a Fênix de Camaragibe encerra sua participação na Copinha de 2025 e redireciona o foco para as competições estaduais.

Escalações:

São José: Edson Júnior; Prado (Gui Azeredo), Duval, Rhuan, Pedro Pedra e Kaynã; Marcinho (Marcelo), Bagatini (Robert) e Lukayan (Yuri); Gabriel Silva (Vinicius Specht) e Thiago Tinoco.

Retrô: David; Cristian (Dener), Davi Henry, João Vitor, Luís Felipe (Elano) e Miguel; Luiz Henrique (Matheus Jerônimo), Jhonnatam (Thyago Boiadeiro), Luiz Aurélio (Denilson), Isaque e Joabe.

