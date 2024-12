A- A+

Retrospectiva Retrospectiva 2024: Confira dez momentos marcantes do esporte De feitos coletivos, individuais e de lamentações, o ano de 2024 ficará na memória de muitos fãs do esporte nacional

Um ano repleto de conquistas, feitos históricos e algumas lamentações. De mortes de personalidades a feitos inéditos, a Folha de Pernambuco separou dez momentos para a retrospectiva de esportes em 2024.

O futebol, como não poderia ser diferente, é presença certa entre os principais fatos. No Estado de Pernambuco, o ano foi de celebrações para Retrô e Sport com acessos às Séries C e A do Brasileiro, respectivamente.

A nível nacional, o Botafogo jogou para longe o fantasma de 2023 e conquistou o Brasileirão e a primeira Libertadores de sua história.

Individualmente falando, o ano também foi de conquistas para a ginasta Rebeca Andrade, que se tornou a atleta brasileira com mais medalhas em Olimpíadas, e para Vinicius Júnior, que faturou o prêmio The Best de melhor jogador do mundo.

1. Rebeca Andrade

Dona de duas medalhas em Tóquio-2020, Rebeca Andrade entrou de vez para o hall dos maiores nomes do esporte brasileiro em 2024. Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico, a ginasta faturou quatro medalhas - um ouro, duas pratas e um bronze -, em Paris, e passou a ser a atleta mais premiada do Brasil em Olimpíadas, com seis medalhas ao todo.

THIBAUD MORITZ / POOL / AFP

2. Sport

Depois de três temporadas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport, finalmente, retornou à elite do futebol nacional.

Entre momentos bons e irregulares, o Leão fechou a Segundona na terceira colocação, atrás de Santos e Mirassol, respectivamente. Na primeira parte da temporada, o time da Ilha do Retiro ainda celebrou a conquista do título do Campeonato Pernambucano.

Paulo Paiva / Sport Club do Recife

3. Retrô

Ganhando destaque ao passar dos anos de sua curta história, o Retrô conquistou o seu primeiro título nacional em 2024. A Fênix de Camaragibe faturou a Série D do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Anápolis-GO na final, e no próximo ano vai disputar a Terceira Divisão ao lado do Náutico.

Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

4. Botafogo

Após um 2023 frustrante, onde deixou escapar o título da Série A nas últimas rodadas, o Botafogo deu a volta por cima e brindou o seu torcedor com dois grandes títulos sob o comando do técnico português Artur Jorge: o Brasileirão, depois de 29 anos, e a Libertadores da América, de forma inédita.

Mauro PIMENTEL / AFP

5. Zagallo

Quem certamente celebraria as conquistas do Glorioso seria Mário Jorge Lobo Zagallo. Ídolo botafoguense na década de 60, o ex-jogador e ex-técnico morreu no dia 05 de janeiro, aos 92 anos, vítima de uma falência múltipla de órgãos, depois de ficar internado, no Rio de Janeiro, por aproximadamente dez dias.

Nelson ALMEIDA / AFP Nelson ALMEIDA / AFP

6. Ataque ao ônibus do Fortaleza

Em fevereiro, após o empate em 1x1, entre Sport e Fortaleza, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste, o ônibus do time cearense foi atacado por membros de uma organizada rubro-negra.

Na ocasião, pedras e rojões foram arremessados em direção da delegação tricolor. Ao todo, seis atletas do clube visitante ficaram feridos.

Reprodução/Instagram

7. Maguila

Em outubro, foi a vez do mundo do boxe entrar de luto pela morte de José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila.

O ex-pugilista sofrida de ETC (Encefalopatia Traumática Crônica), em decorrência dos golpes sofridos na cabeça durante a carreira. Ao longo de sua trajetória, o lutador disputou 85 lutas, com 77 vitórias, um empate e sete derrotas.

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO

8. Antero Greco, Silvio Luiz e Apolinho

O jornalismo esportivo brasileiro teve três perdas em menos de 24 horas entre os dias 15 e 16 de maio. Washington Rodrigues, o Apolinho, Antero Greco e Silvio Luiz deixaram os amantes dos esportes de luto. Com narrações, comentários, bordões e reportagens, cada um à sua maneira fez história na comunicação nacional.

Divulgação

9. Hexa na quadra e na areia

Enquanto o futebol de campo ainda busca o sonhado hexacampeonato mundial, no futsal e na areia, o sonho se tornou realidade em 2024. Em fevereiro, o Brasil conseguiu a façanha ao vencer a Itália, por 6x4, na final da Copa do Mundo, e voltou a ficar com o caneco depois de sete anos.

Já nas quadras, em outubro, a seleção conquistou o título depois de 12 anos, ao bater a Argentina em decisão eletrizante, por 2x1, no Uzbequistão.

Alex Caparros/FIFA Alex Caparros/FIFA

10. Vini melhor do mundo

Protagonista do Real Madrid na temporada 2023/24, o brasileiro Vinicius Júnior foi coroado individualmente neste mês de dezembro.

Após conquistar a Liga dos Campeões, sendo decisivo, e o Campeonato Espanhol, o camisa 7 levou o prêmio The Best da Fifa de melhor jogador do mundo, deixando de lado a frustração pela perda da Bola de Ouro, em outubro.

Karim JAAFAR/AFP Karim JAAFAR/AFP

