Robson Conceição busca cinturão mundial de boxe; saiba onde assistir

A- A+

Robson Conceição, campeão olímpico em 2016, busca seu primeiro título no boxe profissional. Neste sábado (06), o soteropolitano enfrenta O’Shaquie Foster, no Prudential Center, em Newark, Estados Unidos. Essa é quarta vez que o pugilista brasileiro tenta o título mundial na categoria até 59kg.

Um dos principais nomes do país no boxe, Robson Conceição segue na intensa busca pelo cinturão mundial dos profissionais. O baiano tentou outras três vezes a conquista do título, mas até agora não conseguiu seu grande objetivo.

A primeira oportunidade foi diante do mexicano Oscar Valdez em 2021. O brasileiro dominou o adversário por vários assaltos, mas teve ponto descontado durante a luta e viu o oponente crescer um pouco. Ainda assim, o resultado de vitória por decisão unânime para Valdez gerou muito contestação na época.

Não demorou muito e no ano seguinte Robson teve a segunda chance. Mas dessa vez não teve muita margem. Shakur Stevenson dominou o duelo do início ao fim e saiu com o braço levantado, portando os cinturões WBC e WBO dos super-penas.

Fazendo a terceira disputa de cinturão em três anos, Robson ficou bem perto dessa vez. Já meio desacreditado, o soteropolitano lutou contra o mexicano Emanuel Navarrete e surpreendeu. Decisão de empate majoritário e gosto de quase na boca.

Indo para essa que pode ser sua última chance de título no super-pena, Robson agora enfrenta o americano O’Shaquie Foster, atual dono do cinturão da WBC. O norte-americano de 30 anos chega com um cartel de 22 vitórias e duas derrotas, e não sabe o que é perder desde 2016.

“As coisas na minha carreira nunca foram fáceis. Como amador, tive três chances de ganhar a medalha de ouro. Agora, como profissional, vejo um caminho parecido. E no sábado, estarei pronto”, disse Robson.

Robson Conceição x O'Shaquie Foster - sabe onde assistir?

Transmissão: Combate

Horário: A partir das 19h

Data: 06/07

Local: Prudential Center/Newark/Estados Unidos

Veja também

MOTOGP Jorge Martín supera pressão da Trachouse e conquista a pole da Etapa da Alemanha de MotoGP