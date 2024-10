A- A+

Futebol Rodri vence a Bola de Ouro 2024; finalista, Vinícius Júnior não participa de premiação Meia espanhol de 28 anos foi eleito melhor jogador do mundo da temporada em evento marcado por ausência da delegação do Real Madrid; confira os ganhadores dos demais prêmios

Desde 2007, quando Kaká, à época atuando pelo Milan, levou o troféu de melhor jogador do mundo, o Brasil não tem um atleta ocupando o topo do futebol. Jejum que poderia chegar ao fim de 2024, com Vinícius Júnior. Mas nem mesmo a grande temporada do brasileiro do Real Madrid foi capaz de mudar o cenário. Nesta segunda (28), em Paris, na França, a Bola de Ouro, premiação realizada pela revista France Football, ficou com o espanhol Rodri, do Manchester City.

A votação da Bola de Ouro 2023/2024 contou com a participação de jornalistas dos 100 países mais bem posicionados no ranking da Fifa, que analisaram o desempenho dos atletas ao longo da temporada. Vinícius Júnior era o único brasileiro entre os finalistas.

Números

Vinícius participou de 49 partidas no ano, com 26 gols e 11 assistências, somando participações pela Seleção Brasileira e Real Madrid. Com a camisa amarelinha, o desempenho foi mais modesto, com apenas duas bolas na rede, duas assistências e nenhum título.

No Real, Vinícius venceu o Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA e a Liga dos Campeões da Europa - nesta última, ele marcou um dos gols na final vencida por 2x0 diante do Borussia Dortmund/ALE, terminando como melhor jogador do torneio continental. O clube espanhol, inclusive, levou o prêmio de melhor equipe da temporada.

Mesmo com tudo isso, o jogador não convenceu a maioria dos votantes para levar a Bola de Ouro. Vinícius, inclusive, não esteve presente na cerimônia, assim como os demais representantes do Real Madrid - a lista de ausentes também envolveu Jude Bellingham e Kyllian Mbappé. O clube espanhol teria sido informado de que o troféu não ficaria com o camisa 7 e se recusou a enviar sua comitiva para a capital francesa.

Ganhadores

Rodri, de 28 anos, foi campeão inglês pelo Manchester City, anotando nove gols e 13 assistências. Pela Eurocopa, foi eleito o melhor jogador do torneio, faturando ainda a taça com a Espanha. No mês passado, ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito e agora só volta a jogar na próxima temporada.

No Troféu Kopa, entregue ao melhor jogador sub-21, o vencedor foi Lamine Yamal, de 17 anos, do Barcelona. Na premiação geral, ele ficou em oitavo. O inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, e Mbappé, do Real Madrid, dividiram o prêmio de goleadores do ano, ambos com 52 gols.

O Troféu Yashin, dado ao melhor goleiro, ficou com o argentino Emiliano Martínez. O Troféu Sócrates. que reconhece atletas envolvidos em causas sociais, foi de Jenni Hermoso. Quanto aos treinadores, ganharam Emma Hayes, dos Estados Unidos, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid, no feminino e masculino, respectivamente. A melhor jogadora na categoria feminina foi Aitana Bonmatí, do Barcelona.

