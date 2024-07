Rodrigo Pimpão, ex-Botafogo e Vasco, anuncia aposentadoria do futebol

A- A+

O atacante Rodrigo Pimpão, de 36 anos, anunciou, na última sexta-feira, a sua aposentadoria do futebol. O jogador acumula passagens por 10 clubes brasileiros (Paraná, Vasco, Ponta Preta, América-MG, América-RN, Botafogo, CSA, Operário, Remo e Marcílio Dias) e cinco times do exterior (Cerezo Osaka, Omiya Ardija, Suwon Samsung Bluewings, Tractor Sazi e Emirates).

No vídeo de despedida, Rodrigo Pimpão agradeceu por ter jogado 16 anos profissionalmente e afirmou que seu novo ciclo se inicia na clínica odontológica O.Smile, em Curitiba.

Hoje, 19 de julho, Dia Nacional do Futebol anuncio o fim do meu ciclo como jogador profissional. Foram 16 anos dentro das quatro linhas, lutando e batalhando para construir uma carreira digna. pic.twitter.com/6CO2F9pkbe — Rodrigo Pimpão (@rpimpaooficial) July 19, 2024

O atacante cursava odontologia e jogava no time de futsal do Paraná Clube, quando teve a oportunidade de fazer um teste para o time de campo e foi aprovado. Na época, ele trancou a faculdade.

No Brasil, suas passagens de maior destaque foram no Vasco, no América-RN e no Botafogo. No time cruz-maltino, o atacante foi contratado após chamar a atenção no Paraná, disputou 41 jogos, marcou 10 gols e conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro.

No Mecão, ele jogou duas temporadas, marcou 23 gols e se consagrou artilheiro da Série B em 2014.

Já no Botafogo, Pimpão passou cinco temporadas, disputou 196 jogos, marcou 30 gols e conquistou um Campeonato Carioca e uma Série B do Campeonato Brasileiro. Até esta temporada, o atacante era o maior artilheiro da história do clube na Copa Libertadores, com cinco gols, mas foi superado pelo Júnior Santos, que já marcou nove.

