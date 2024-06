Segundo maior campeão francês é vendido para grupo canadense

A- A+

O grupo de investimentos canadense Kilmer Sports Ventures (KSV) adquiriu um ex-gigante do futebol francês Saint-Etienne nesta segunda-feira (03), um dia depois do clube retornar à Ligue 1, a primeira divisão do futebol local. O empresário parisiense Bernard Caiazzo, de 70 anos, e o empresário local Roland Romeyer, de 78, venderam suas ações do Saint-Etienne, permitindo que o Kilmer Sport se tornasse "o único acionista", diz um comunicado do clube.

O novo presidente do lendário clube do centro de França será o sul-africano Ivan Gazidis, considerado o arquiteto da aquisição. Ele já foi CEO do Arsenal, da Premier League, durante dez anos e depois do gigante italiano Milan, durante quatro.

“Eu sei o que Saint-Etienne significa, significa algo para mim. E imediatamente senti que ficaria muito orgulhoso de fazer parte deste clube histórico e muito orgulhoso de tentar trazer o clube de volta onde esteve no passado", disse Gazidis, de 59 anos, à AFP.

O Saint-Etienne foi colocado à venda pela primeira vez em 2018, sem sucesso, e novamente em 2021. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas estima-se que o negócio custou cerca de 20 milhões de euros (cerca de R$ 114 milhões) pelas ações.

A KSV faz parte do Kilmer Group, uma empresa com sede em Toronto especializada em private equity, imobiliário, esportes e mídia. Seu fundador, Lawrence Tanenbaum, de 78 anos, é presidente da Maple Leaf Sports, proprietária das franquias da Associação Nacional de Basquete, da Liga Nacional de Hóquei, da Liga Principal de Futebol e da Liga Canadense de Futebol de Toronto.

O Saint-Etienne empatou em 2 a 2 após a prorrogação em Metz, no domingo, vencendo o playoff por 4 a 3 no total e retornando à Ligue 1, dois anos após o rebaixamento. Os Verts venceram o jogo de ida por 2 a 1 no seu estádio Geoffroy-Guichard, o emblemático "Chaudron".

“Estou muito feliz por todos que se preocupam com o clube, muito feliz pela equipe que trabalhou duro para isso, muito feliz pela cidade e estou muito feliz por Bernard e Roland”, disse Gazidis. "É claro que não temos nenhum mérito. Chegamos em um bom momento", disse ele. “De certa forma, aumenta a responsabilidade, sentimos."

“Isto não será uma revolução, será uma evolução. Estamos muito focados em dar um passo de cada vez. O primeiro passo será garantir que estamos sólidos na Ligue 1."

O Saint-Etienne, dez vezes campeão francês (atrás apenas do PSG, com 12) e vice-campeão europeu em 1976, após perder para o Bayern de Munique, ergueu o seu último troféu da Ligue 1 em 1981.

