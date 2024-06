Seleção Brasileira encara México em teste preparatório para a Copa América

A- A+

A Seleção Brasileira faz, neste sábado (8), o primeiro de dois amistosos preparatórios para a disputa da Copa América. Às 22h (de Brasília), o time comandado por Dorival Júnior entra em campo, no Kyle Field, no Texas, nos Estados Unidos, para encarar o México. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas compareçam ao estádio para acompanhar o confronto.

Este será o terceiro compromisso de Dorival Júnior no comando da seleção pentacampeã mundial. Em março, o ex-treinador do São Paulo teve uma estreia positiva contra duas potências do futebol mundial. No emblemático Wembley, em Londres, venceu a Inglaterra, por 1x0. Já no Santiago Bernabéu, ficou no empate em 3x3, com a Espanha, após os espanhóis abrirem 2x0 no placar.

Reencontro

Brasil e México voltam a se encontrar depois de quase seis anos. A última partida entre os países foi disputada na Copa do Mundo de 2018, quando a Seleção Brasileira, então comandada por Tite, venceu o confronto das oitavas de final por 2x0, com gols de Neymar e Roberto Firmino.

Desta vez, sem a dupla, e com um novo treinador à frente do plantel, a equipe verde-amarela encara os mexicanos com o elenco convocado para a disputa da Copa América.

As novidades são o volante Éderson, da Atalanta, e o atacante Evanilson, do Porto. A dupla representará as cores brasileiras pela primeira vez na carreira e tem grande

chances de estrear contra o México.

Estrelas no banco

Para esta Data Fifa, a expectativa é que Dorival opte por escalar equipes diferentes nos dois amistosos. Assim, contra os mexicanos, o treinador deve poupar alguns dos principais atletas. Durante a semana, o técnico chegou a esboçar um trio ofensivo com Rodrygo, Endrick e Vinícius Júnior, mas a tendência é que apenas o jogador revelado pelo Palmeiras seja titular.

Na vaga de Vini, inclusive, Gabriel Martinelli confirmou que será titular, em coletiva realizada às vésperas do jogo. O jogador do Arsenal destacou a importância dos amistosos para a disputa da Copa América. Além disso, revelou conversa com Dorival, onde se colocou à disposição para fazer outras funções no ataque.

“Temos estes dois amistosos contra México e Estados Unidos. Vamos tentar dar o nosso melhor nestes dois jogos para quando chegar a Copa América, a gente iniciar com o pé direito”, iniciou.

“A posição que mais gosto de jogar é na esquerda, mas conversei com o Dorival, falei que posso fazer número 9 e a ponta direita também. Deixo a critério dele, onde precisar estarei à disposição”, pontuou.

No meio, Paquetá deve iniciar entre os reservas. Outra dúvida paira na zaga. Se recuperando de uma lesão no ombro, Gabriel Magalhães só passou a participar das atividades junto ao grupo na quarta-feira e pode ser poupado perante os mexicanos.

Na próxima quarta-feira (12), o Brasil tem o último desafio antes do início da Copa América. Às 20h, a Seleção enfrenta os Estados Unidos, no Camping World Stadium, em Orlando. A estreia no torneio sul-americano está marcada para o dia 24 deste mês, às 22h, diante da Costa Rica.

Ficha técnica

Brasil

Alisson; Danilo (Yan Couto), Marquinhos (Bremer), Militão e Wendell (Arana); Bruno Guimarães, João Gomes e Andreas Pereira; Gabriel Martinelli, Endrick e Raphinha (Pepê). Técnico: Dorival Júnior.

México

Luis Malagon; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Chávez e Erick Sánchez; Uriel Antuna, Santiago Giménez e Julián Quiñones. Técnico: Jaime Lozano.

Local: Estádio Kyle Field (Texas/EUA)

Horário: 22h (de Brasília)

Transmissão: TV Globo e SporTV.

