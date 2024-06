A- A+

Seleção Brasileira Seleção Brasileira: Para evitar disputa com Vini, Martinelli diz jogar em qualquer setor do ataque Atacante da Seleção Brasileira será titular diante do México, neste sábado (8), nos Estados Unidos

Atacante da Seleção Brasileira, Gabriel Martinelli assegurou, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (7), que será titular no amistoso deste sábado, contra o México, em College Station, nos Estados Unidos. E para evitar disputa de posição com Vinícius Júnior, o atacante do Arsenal disse aceitar jogar em qualquer setor do ataque.



"Eu falei para o Dorival (técnico) que gosto de jogar mais pela esquerda, mas também disse que posso jogar de centroavante ou pela direita", afirmou o jogador, que apontou uma disputa saudável no elenco pelas posições ofensivas.





"O importante é tirarmos o máximo dessas disputas para o bem da Seleção Brasileira. É um orgulho muito grande jogar com o Vinícius Júnior, um cara especial. É muito bom ver um brasileiro brilhando e ele merece a bola de ouro", afirmou o jogador, um dos destaques do último Campeonato Inglês.



CHEGAMOS, TEXAS!



Sábado (08) é dia de amistoso contra o México por aqui! pic.twitter.com/mou3ghqHCp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 7, 2024

Filosofias na Seleção Brasileira

Em dois anos na seleção, Martinelli já trabalhou com três técnicos. O jogador explicou um pouco da filosofia de Dorival Júnior. "Cada treinador tem seu estilo, O dele é de velocidade na troca de passes para conseguirmos armar um número máximo de jogadas. Nós (jogadores) e o povo brasileiro têm de confiar no trabalho dele porque vai dar certo."

