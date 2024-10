A- A+

As semifinais da Copa do Brasil começam a ser disputadas na noite desta quarta-feira (2). Em duelos que prometem levar mais de 100 mil torcedores aos estádios, Atlético-MG x Vasco e Flamengo x Corinthians se encaram nos encontros de ida por uma vaga na grande decisão. Enquanto Galo e Cruzmaltino jogam às 19h15, na Arena MRV, no Maracanã, o Rubro-negro recebe o Alvinegro paulista, às 21h45.

Os jogos de volta estão marcados para o final de semana do dia 19 de outubro, mas já estão aquecidos nos bastidores. Após a CBF mudar a data dos jogos a pedidos de Atlético-MG e Flamengo, Vasco e Corinthians acionaram o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que os confrontos voltem a ser disputados nos dias antes agendados: 16 e 17 de outubro.

De acordo com a dupla alvinegra, a mudança viola a Lei Geral do Esporte e o Regulamento Geral de Competições da própria entidade que comanda o futebol nacional.

Atlético-MG x Vasco

Se no Campeonato Brasileiro, o time comandado por Gabriel Milito tem deixado a desejar, figurando apenas no meio da tabela, é nas copas que o Atlético enxerga possibilidades de títulos grandes no ano. Além de figurar entre os quatros na Copa do Brasil, o Galo é semifinalista da Libertadores.

Visando a montagem da equipe, Milito terá a volta de Lyanco e Paulinho, poupados contra o Palmeiras, pelo Brasileiro. Além disso, recuperado de lesão, Otávio pode aparecer na formação inicial.

O Vasco, por sua vez, chega a Belo Horizonte com a esperança de conseguir um bom resultado para decidir no caldeirão de São Januário. No final de semana, o time do Rio de Janeiro viu o empate com o Cruzeiro decretar o fim da temporada do atacante David, que sofreu grave lesão no joelho. A tendência é que o chileno Jean David seja acionado no sistema ofensivo.

Flamengo x Corinthians

Em momento instável junto ao seu torcedor, após a eliminação para o Peñarol na Libertadores, o Flamengo tenta construir alguma vantagem para apaziguar os ânimos pelas bandas da Gávea. O duelo perante o Corinthians irá marcar a estreia do técnico Filipe Luís, de forma interina, depois da demissão de Tite. Com o ex-lateral-esquerdo rubro-negro, o atacante Gabigol deve recuperar espaço no time titular.

Pelo lado da equipe de Ramón Díaz, o argentino realizou apenas um treinamento para ajustar o time que entrará em campo. Principal reforço para a temporada, Depay não pode atuar, uma vez que não foi inscrito a tempo. Outro destaque do time, Talles Magno ainda se recupera de lesão. Assim, a dupla de ataque deve ser formada por Ángel Romero e Yuri Alberto.

Semifinais da Copa do Brasil: onde assistir?

Atlético-MG x Vasco: Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming)

Flamengo x Corinthians: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming)

